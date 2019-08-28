Нові нардепи потренувалися тиснути на кнопку в Раді

Джерело: брифінг нардепа "Слуги народу" Руслана Стефанчука.

Представник президента у Верховній Раді нардеп від "Слуги народу" Руслан Стефанчук розповів, що нардепи потренувалися голосувати на своїх робочих місцях у стінах парламенту напередодні першого засідання, 29 серпня.

Пряма мова: "Сьогодні під куполом відбувалися перші навчання з навичок депутатської діяльності, тому що зібралися депутати, які не мають досвіду. Зібрання присвятили тому, щоб люди зрозуміли як технічно втілювати ті права, які надані їм регламентом України: як проголосувати за, як проти, як утриматися, як записатися на слово, як знятися з реєстрації, як включити систему синхронізації перекладу.

Пройшло все швидко і зрозуміло. Система "Рада" всього на 3 роки молодша за нашого найменшого депутата Святоша, якому 23 роки".

Деталі: За словами Стефанчука, нардепи тестували сенсорну кнопку у Раді, яка передбачена регламентом. Він впевнений, що в перший робочий день нових нардепів все одно будуть "милі казуси".

Він додав, що приміщення комітетів уже розподілили і сказав, що нардепи налаштовані максимально загрузити роботою комітети у перші робочі тижні, тому в перший робочий місяць можливий один пленарний тиждень. Як тільки комітети будуть готові, Рада перейде до двох, трьох пленарних тижнів.

Що було раніше: 27 серпня голова Верховної Ради 8-го скликання Андрій Парубій, знову обраний депутатом, заявив про блокування силовиками процесу запуску сенсорної кнопки для голосування.

Пізніше заступник керівника апарату ВР Володимир Слишинський заявив, що сенсорна кнопка для голосування нардепів не відповідає трьом статтям регламенту.

Стефанчук тоді розповів, що вважає підозрілим намагання старого керівництва парламенту запровадити зараз сенсорну кнопку для голосування народних депутатів.

Він також заявив, що якщо слідчі дії завадять депутатам 29 серпня скористатися системою "Рада", то вони голосуватимуть руками.

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