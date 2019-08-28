Новые нардепы потренировались давить на кнопку в Раде

Источник: брифинг представителя президента в Раде нардепа "Слуги народа" Руслана Стефанчук.

Представитель президента в Верховной Раде нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук рассказал, что нардепы потренировались голосовать на своих рабочих местах в стенах парламента накануне первого заседания, 29 августа.

Прямая речь: "Сегодня под куполом происходили первые учения по навыкам депутатской деятельности, так как собрались депутаты, которые не имеют опыта. Собрание посвятили тому, чтобы люди поняли, как технически воплощать те права, которые предоставлены им регламентом Украины: как проголосовать за, как против, как удержаться, как записаться на слово, как сняться с регистрации, как включить систему синхронизации перевода.

Прошло все быстро и понятно. Система "Рада" всего на 3 года младше нашего самого молодого депутата Святоша, которому 23 года".

Детали: По словам Стефанчук, нардепы тестировали сенсорную кнопку в Раде, которая предусмотрена регламентом. Он уверен, что в первый рабочий день новых нардепов все равно будут "милые казусы".

Он добавил, что помещение комитетов уже распределены и сказал, что нардепы настроены максимально загрузить работой комитеты в первые рабочие недели, поэтому в сентябре возможна одна пленарная неделя. Как только комитеты будут готовы, Рада перейдет к двум, трем пленарным неделям.

Что было раньше: 27 августа глава ВР 8-го созыва Андрей Парубий, вновь избранный депутатом, заявил о блокировании силовиками процесса запуска сенсорной кнопки для голосования.

Заместитель руководителя аппарата ВР Владимир Слышинский заявил, что сенсорная кнопка для голосования нардепов не отвечает трем статьям регламента.

Стефанчук сказал, что считает подозрительным попытки старого руководства парламента ввести сейчас сенсорную кнопку для голосования народных депутатов.

Он также заявил, что если следственные действия помешают депутатам 29 августа воспользоваться системой "Рада", то они будут голосовать руками.

Напомним: