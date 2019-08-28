В Україні найбільший рівень віри в реформи з 2015 року

Джерело: опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології

Сьогодні українці найбільше за останні чотири роки впевнені в успіху реформ в Україні.

Деталі: 70% опитаних вірять в успіх реформ. У липні 2015 року ця цифра становила 30%, у травні 2016 року – 28%, у жовтні 2017 року – 40%.

При цьому наразі з цих 70% українців: 25,9% – впевнені в успіху реформ, ще 44,3% загалом вірять, хоч і мають певні сумніви.

Загалом не вірять, але мають якусь надію – 18,4%, а зовсім не вірять – 6,1% громадян.

скріншот: результати опитування

У здійсненні необхідних реформ громадяни більшість сподівань покладають на президента Володимира Зеленського (66%), новообрану Верховну Раду (43%) та майбутній уряд (35,5%).

Усі інші інстанції, на які покладалися раніше громадяни заради здійснення реформ, істотно втратили у своєму значенні – громадські організації, країни Заходу, МВФ та Світовий банк, вчені.

Знати більше: Бідна "сильна рука", яка посадить олігархів. Чого ми очікуємо від майбутнього президента

Президент ненависті. Чого варто боятися Зеленському

Історія питання: