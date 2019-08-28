В Україні найбільший рівень віри в реформи з 2015 року

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Середа, 28 серпня 2019, 14:19

Джерело: опитування фонду "Демократичні  ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології

Сьогодні українці найбільше за останні чотири роки впевнені в успіху реформ в Україні.

Деталі: 70% опитаних вірять в успіх реформ. У липні 2015 року ця цифра становила 30%, у травні 2016 року – 28%, у жовтні 2017 року – 40%.

При цьому наразі з цих 70% українців: 25,9% – впевнені в успіху реформ, ще 44,3% загалом вірять, хоч і мають певні сумніви.

Загалом не вірять, але мають якусь надію – 18,4%, а зовсім не вірять – 6,1% громадян.

 
скріншот: результати опитування

У здійсненні необхідних реформ громадяни більшість сподівань покладають на президента Володимира Зеленського (66%), новообрану Верховну Раду (43%) та майбутній уряд (35,5%).

Усі інші інстанції, на які покладалися раніше громадяни заради здійснення реформ, істотно втратили у своєму значенні – громадські організації, країни Заходу, МВФ та Світовий банк, вчені. 

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Історія питання:

  • На виборах президента навесні 2019 року шоумен Володимир Зеленський майже на 48,77 відсоткових пунктів випередив Петра Порошенка.
  • Перед другим туром виборів більшість українців вважали, що новообраний президент у першу чергу має знизити тарифи на комунальні послуги.
  • Інші основні очікування виборців від нового президента: подати до парламенту законопроекти про зняття недоторканості з депутатів, суддів, президента  – 35,5%; та розпочати/пришвидшити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів – 32,4%.

Українська правда

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