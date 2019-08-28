В Украине наибольший уровень веры в реформы с 2015 года
Источник: опрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии
Сегодня украинцы больше всего за последние четыре года уверены в успехе реформ в Украине.
Детали: 70% опрошенных верят в успех реформ. В июле 2015 году эта цифра составляла 30%, в мае 2016 года – 28%, в октябре 2017 года – 40%.
При этом сейчас из этих 70% украинцев: 25,9% – уверены в успехе реформ, еще 44,3% вообще верят, хотя и имеют определенные сомнения.
В общем не верят, но имеют какую-то надежду – 18,4%, а вовсе не верят – 6,1% граждан.
В осуществлении необходимых реформ граждане большинство надежд возлагают на президента Владимира Зеленского (66%), новоизбранную Верховную Раду (43%) и будущее правительство (35,5%).
Все остальные инстанции, на которые полагались ранее граждане для осуществления реформ, существенно потеряли в своем значении – общественные организации, страны Запада, МВФ и Всемирный банк, ученые.
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Президент ненависти. Чего стоит бояться Зеленскому
История вопроса:
- На выборах президента весной 2019 года шоумен Владимир Зеленский почти на 48,77 процентных пунктов опередил Петра Порошенко.
- Перед вторым туром выборов большинство украинцев считали, что новоизбранный президент в первую очередь должно снизить тарифы на коммунальные услуги.
- Другие основные ожидания избирателей от нового президента: подать в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента – 35,5%; и начать/ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений – 32,4%.
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