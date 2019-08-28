Окупанти "присудили" кримському татарину 10 років за нібито участь у добробаті

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Середа, 28 серпня 2019, 16:23

Джерело: пост журналіста Антона Наумлюка 

Підконтрольний окупантам "суд" у Криму засудив до 10 років в’язниці Дилявера Гафарова, якого звинуватили в участі у добровольчому батальйоні.

Дослівно: "За версією слідства, житель села Жемчужина Криму Гафаров в 2016-2018 роках брав участь в Кримськотатарському добровільному батальйоні імені Номана Челебіджихана, зараз громадське об'єднання "Аскер", і був учасником економічної блокади Криму".

"У суді він (Гафаров – УП) заперечував провину і розповів, що організатор загону і власник телеканалу ATR (де Гафаров працював перукарем) Ленур Іслямов пропонував йому увійти в загін, але він відмовився, а пізніше звільнився з телеканалу, недовго попрацював в Києві і повернувся до Криму".

Деталі: Гафарову висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 208 КК Росії – участь у незаконному збройному формуванні.

Так звана прокуратура просила засудили кримчанина до 12 років позбавлення волі.

Дилявер Гафаров
Дилявер Гафаров

Вирок виносив так званий "Кіровський районний суд Криму".

Історія питання:

  • 30 жовтня 2018 року окупанти 7 годин шукали зброю у Гафарова і затримали його.
  • Російські силовики казали, що шукають зброю, але не виявили її. Натомість вилучили ноутбук, телефони, документи, український і російський паспорти Гафарова.
  • Пізніше стало відомо, що  ФСБ підозрює кримського татарина в участі у збройних формуваннях "з метою, що суперечать інтересам Російської Федерації".
  • 31 жовтня "суд" у Сімферополі заарештував Гафарова.

Українська правда

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Теми: Крим окупація кримські татари політв'язні


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