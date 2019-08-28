Оккупанты "присудили" крымскому татарину 10 лет за якобы участие в добробате
Источник: пост журналиста Антона Наумлюка
Подконтрольный оккупантам "суд" в Крыму приговорил к 10 годам тюрьмы Дилявера Гафарова, которого обвинили в участии в добровольческом батальоне.
Дословно: "По версии следствия, житель села Жемчужина Крыма Гафаров в 2016-2018 годах принимал участие в Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана, сейчас общественное объединение "Аскер", и был участником экономической блокады Крыма".
"В суде он (Гафаров – УП) отрицал вину и рассказал, что организатор отряда и собственник телеканала ATR (где Гафаров работал парикмахером) Ленур Ислямов предлагал ему войти в отряд, но он отказался, а позже уволился с телеканала, недолго поработал в Киеве и вернулся в Крым".
Детали: Гафарову предъявили обвинение по ч. 2 ст. 208 УК России – участие в незаконном вооруженном формировании.
Так называемая прокуратура просила осудить крымчанина к 12 годам лишения свободы.
Приговор выносил так называемый "Кировский районный суд Крыма".
История вопроса:
- 30 октября 2018 оккупанты 7 часов искали оружие у Гафарова и задержали его.
- Российские силовики говорили, что ищут оружие, но не обнаружили его. Они изъяли ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта Гафарова.
- Позже стало известно, что ФСБ подозревает крымского татарина в участии в вооруженных формированиях "в целях, противоречащих интересам Российской Федерации".
- 31 октября "суд" в Симферополе арестовал Гафарова.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua