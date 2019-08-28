Оккупанты "присудили" крымскому татарину 10 лет за якобы участие в добробате

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Среда, 28 августа 2019, 16:23

Источник: пост журналиста Антона Наумлюка

Подконтрольный оккупантам "суд" в Крыму приговорил к 10 годам тюрьмы Дилявера Гафарова, которого обвинили в участии в добровольческом батальоне.

Дословно: "По версии следствия, житель села Жемчужина Крыма Гафаров в 2016-2018 годах принимал участие в Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана, сейчас общественное объединение "Аскер", и был участником экономической блокады Крыма".

"В суде он (Гафаров – УП) отрицал вину и рассказал, что организатор отряда и собственник телеканала ATR (где Гафаров работал парикмахером) Ленур Ислямов предлагал ему войти в отряд, но он отказался, а позже уволился с телеканала, недолго поработал в Киеве и вернулся в Крым".

Детали: Гафарову предъявили обвинение по ч. 2 ст. 208 УК России – участие в незаконном вооруженном формировании.

Так называемая прокуратура просила осудить крымчанина к 12 годам лишения свободы.

Дилявер Гафаров
Дилявер Гафаров

Приговор выносил так называемый "Кировский районный суд Крыма".

История вопроса:

  • 30 октября 2018 оккупанты 7 часов искали оружие у Гафарова и задержали его.
  • Российские силовики говорили, что ищут оружие, но не обнаружили его. Они изъяли ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта Гафарова.
  • Позже стало известно, что ФСБ подозревает крымского татарина в участии в вооруженных формированиях "в целях, противоречащих интересам Российской Федерации".
  • 31 октября "суд" в Симферополе арестовал Гафарова.

Украинская правда

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Темы: Крым оккупация крымские татары политзаключенные


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