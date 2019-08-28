У Києві чоловік постраждав від вибуху електронної сигарети

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Середа, 28 серпня 2019, 18:47

Джерело: патрульна поліція Києва

На проспекті Перемоги в Києві пасажир автомобіля отримав травми від вибуху електронної сигарети.

Деталі: 27 червня близько 8 години вечора у пасажира автомобілю Skoda під час руху транспорту вибухнула в сумці електронна сигарета.

 

Водій зупинив автомобіль і викликав поліцію і медиків.

Патрульні прибули на місце події й надали домедичну допомогу.

Чоловік отримав опіки кінцівок обох рук. Медики доставили постраждалого до опікового відділення лікарні.

Нагадаємо:

  • 17 травня 2018 року американець помер через вибух електронної сигарети у флоридському Санкт-Петербурзі.
  • 26 червня у Сан-Франциско заборонили електронні сигарети. Причиною стала "нікотинова епідемія серед підлітків".
  • 5 серпня в США через проблеми з диханням госпіталізували 14 осіб – лікарі вказали на куріння електронних сигарет.

Українська правда

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