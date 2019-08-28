В Киеве мужчина пострадал от взрыва электронной сигареты
Среда, 28 августа 2019, 18:47
Источник: патрульная полиция Киева
На проспекте Победы в Киеве пассажир автомобиля получил травмы вследствие взрыва электронной сигареты.
Детали: 27 июня около 8 часов вечера у пассажира автомобиля Skoda во время движения транспорта взорвалась в сумке электронная сигарета.
Водитель остановил автомобиль и вызвал полицию и медиков.
Патрульные прибыли на место происшествия и оказали домедицинскую помощь.
Мужчина получил ожоги конечностей обеих рук. Медики доставили пострадавшего в ожоговое отделение больницы.
Напомним:
- 17 мая 2018 года американец умер из-за взрыва электронной сигареты во флоридском Санкт-Петербурге.
- 26 июня в Сан-Франциско запретили электронные сигареты. Причиной стала "никотиновая эпидемия среди подростков".
- 5 августа в США из-за проблем с дыханием госпитализировали 14 человек – врачи указали на курение электронных сигарет.
Украинская правда