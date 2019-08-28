В Киеве мужчина пострадал от взрыва электронной сигареты

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Среда, 28 августа 2019, 18:47

Источник: патрульная полиция Киева 

На проспекте Победы в Киеве пассажир автомобиля получил травмы вследствие взрыва электронной сигареты. 

Детали: 27 июня около 8 часов вечера у пассажира автомобиля Skoda во время движения транспорта взорвалась в сумке электронная сигарета.

 

Водитель остановил автомобиль и вызвал полицию и медиков. 

Патрульные прибыли на место происшествия и оказали домедицинскую помощь. 

Мужчина получил ожоги конечностей обеих рук. Медики доставили пострадавшего в ожоговое отделение больницы. 

Напомним:

  • 17 мая 2018 года американец умер из-за взрыва электронной сигареты во флоридском Санкт-Петербурге. 
  • 26 июня в Сан-Франциско запретили электронные сигареты. Причиной стала "никотиновая эпидемия среди подростков". 
  • 5 августа в США из-за проблем с дыханием госпитализировали 14 человек – врачи указали на курение электронных сигарет.

Украинская правда

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