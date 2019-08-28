Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве мужчина пострадал от взрыва электронной сигареты

Среда, 28 августа 2019, 18:47

Источник: патрульная полиция Киева 

На проспекте Победы в Киеве пассажир автомобиля получил травмы вследствие взрыва электронной сигареты. 

Детали: 27 июня около 8 часов вечера у пассажира автомобиля Skoda во время движения транспорта взорвалась в сумке электронная сигарета.

 

Водитель остановил автомобиль и вызвал полицию и медиков. 

Патрульные прибыли на место происшествия и оказали домедицинскую помощь. 

Мужчина получил ожоги конечностей обеих рук. Медики доставили пострадавшего в ожоговое отделение больницы. 

Напомним:

  • 17 мая 2018 года американец умер из-за взрыва электронной сигареты во флоридском Санкт-Петербурге. 
  • 26 июня в Сан-Франциско запретили электронные сигареты. Причиной стала "никотиновая эпидемия среди подростков". 
  • 5 августа в США из-за проблем с дыханием госпитализировали 14 человек – врачи указали на курение электронных сигарет.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Все новости...
Последние новости
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
Все новости...
Реклама: