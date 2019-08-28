В Киеве мужчина пострадал от взрыва электронной сигареты

Источник: патрульная полиция Киева

На проспекте Победы в Киеве пассажир автомобиля получил травмы вследствие взрыва электронной сигареты.

Детали: 27 июня около 8 часов вечера у пассажира автомобиля Skoda во время движения транспорта взорвалась в сумке электронная сигарета.

Водитель остановил автомобиль и вызвал полицию и медиков.

Патрульные прибыли на место происшествия и оказали домедицинскую помощь.

Мужчина получил ожоги конечностей обеих рук. Медики доставили пострадавшего в ожоговое отделение больницы.

Напомним: