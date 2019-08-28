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На Банковій протестували проти Авакова в новому уряді

Середа, 28 серпня 2019, 22:40

Джерело: "Українська правда"

У Києві під Офісом президента провели акцію з вимогою не призначати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на будь-яку посаду в новому уряді.

Деталі: Учасники акції спалили кілька фаєрів, вигукували гасла.

У заході взяли участь кількасот осіб.

Протестувальники під час акції нагадали про нерозкриті резонансні вбивства, поновлення на посадах непереатестованих поліцейських, переслідування активістів.

Активісти також наголосили, що Аваков провалив реформу правоохоронної системи.

 
 

Що було раніше: У соцмережах активістка ініціативи "Хто замовив Гандзюк?" Мар’яна Хромих анонсувала акцію "Аваков – чорт".

28 серпня на закритій зустрічі президента Володимира Зеленського з обраними народними депутатами від партії "Слуга народу" йшлося, зокрема, про долю Авакова.

Як повідомили ЗМІ, Зеленський зазначив, що хотів би бачити на посаді очільника МВС нове обличчя, але його водночас цікавлять професійні якості чинного міністра.

Українська правда
Теми: акціїАваков
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