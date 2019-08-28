На Банковой протестовали против Авакова в новом правительстве

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Среда, 28 августа 2019, 22:40

Источник: "Украинская правда" 

В Киеве под Офисом президента провели акцию с требованием не назначать министра внутренних дел Арсена Авакова на какую-либо из должностей в новом правительстве. 

Детали: Участники акции сожгли несколько файеров, выкрикивали лозунги.

В мероприятии приняли участие около 300 человек. 

Протестующие во время акции напомнили о нераскрытых резонансных убийствах, восстановлении непереатестованных полицейских в должности, преследованиях активистов.

Участники протеста также отметили, что Аваков провалил реформу правоохранительной системы. 

 
 

Что было раньше: Активистка инициативы "Кто заказал Гандзюк?" Марьяна Хромых анонсировала в соцсетях акцию "Аваков – черт". 

28 августа на закрытой встрече президента Владимира Зеленского с избранными народными депутатами от партии "Слуга народа" речь шла, в частности, о судьбе Авакова

Как сообщили СМИ, Зеленский отметил, что хотел бы видеть на посту главы МВД новое лицо, но его одновременно интересуют профессиональные качества действующего министра.

Украинская правда

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Темы: акции Аваков


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