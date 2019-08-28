На Банковой протестовали против Авакова в новом правительстве
Источник: "Украинская правда"
В Киеве под Офисом президента провели акцию с требованием не назначать министра внутренних дел Арсена Авакова на какую-либо из должностей в новом правительстве.
Детали: Участники акции сожгли несколько файеров, выкрикивали лозунги.
В мероприятии приняли участие несколько сотен человек.
Протестующие во время акции напомнили о нераскрытых резонансных убийствах, восстановлении непереатестованных полицейских в должности, преследованиях активистов.
Участники протеста также отметили, что Аваков провалил реформу правоохранительной системы.
Что было раньше: Активистка инициативы "Кто заказал Гандзюк?" Марьяна Хромых анонсировала в соцсетях акцию "Аваков – черт".
28 августа на закрытой встрече президента Владимира Зеленского с избранными народными депутатами от партии "Слуга народа" речь шла, в частности, о судьбе Авакова.
Как сообщили СМИ, Зеленский отметил, что хотел бы видеть на посту главы МВД новое лицо, но его одновременно интересуют профессиональные качества действующего министра.