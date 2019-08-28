На Донбасі 9 ворожих обстрілів, "Майорське" призупинило роботу

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Середа, 28 серпня 2019, 23:29

Джерело: ООС

Упродовж доби збройні формування РФ та її найманці 9 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, КПВВ "Майорське" тимчасово призупинило роботу.

Деталі: Ворог застосував заборонену Мінськими угодами зброю – міномети калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Штаб зафіксував обстріли поблизу Лебединського, Павлополя, Водяного, Широкиного, Новолуганського, Зайцевого, Новотошківського, Південного, Майорська.

Поблизу Широкиного бойовики застосували безпілотний літальний апарат з підвісом, на якому був закріплений для скиду гранатометний постріл (ВОГ-17).

Неподалік від Майорська окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі гуманітарного дорожного коридору "Горлівка – Бахмут".

У зв’язку з загрозою для життя мирного населення та персоналу командування вирішило призупинити роботу КПВВ "Майорське".

Що було минулого дня: Бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Українська правда

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Теми: війна Об'єднані сили на Донбасі


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