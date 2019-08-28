На Донбассе 9 вражеских обстрелов, "Майорское" приостановило работу

Источник: ООС

В течение суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, КПВВ "Майорское" временно приостановило работу.

Детали: Враг применил запрещенное минскими соглашениями оружие - минометы калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Штаб зафиксировал обстрелы вблизи Лебединского, Павлополя, Водяного, Широкиного, Новолуганского, Зайцевого, Новотошковского, Южного, Майорского.

Вблизи Широкиного боевики применили беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометный выстрел (ВОГ-17).

Неподалеку от Майорского оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут".

В связи с угрозой для жизни мирного населения и персонала командование решило приостановить работу КПВВ "Майорского".

Что произошло в предыдущий день: Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.