На Донбассе 9 вражеских обстрелов, "Майорское" приостановило работу
Источник: ООС
В течение суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, КПВВ "Майорское" временно приостановило работу.
Детали: Враг применил запрещенное минскими соглашениями оружие - минометы калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Штаб зафиксировал обстрелы вблизи Лебединского, Павлополя, Водяного, Широкиного, Новолуганского, Зайцевого, Новотошковского, Южного, Майорского.
Вблизи Широкиного боевики применили беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометный выстрел (ВОГ-17).
Неподалеку от Майорского оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут".
В связи с угрозой для жизни мирного населения и персонала командование решило приостановить работу КПВВ "Майорского".
Что произошло в предыдущий день: Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
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