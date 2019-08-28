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На Донбассе 9 вражеских обстрелов, "Майорское" приостановило работу

Среда, 28 августа 2019, 23:29

Источник: ООС 

В течение суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, КПВВ "Майорское" временно приостановило работу. 

Детали: Враг применил запрещенное минскими соглашениями оружие - минометы калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 

Штаб зафиксировал обстрелы вблизи Лебединского, Павлополя, Водяного, Широкиного, Новолуганского, Зайцевого, Новотошковского, Южного, Майорского. 

Вблизи Широкиного боевики применили беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометный выстрел (ВОГ-17).

Неподалеку от Майорского оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут". 

В связи с угрозой для жизни мирного населения и персонала командование решило приостановить работу КПВВ "Майорского". 

Что произошло в предыдущий день: Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Украинская правда
Темы: войнаОбъединенные силы на Донбассе
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