Нові депутати збираються до Ради, їх зустрічають мітингом

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Четвер, 29 серпня 2019, 09:01

Джерело: рух "Чесно".

Новообрані депутати потроху збираються до Верховної Ради на врочисте перше засідання.

Воно має розпочатися о 10:00.

Під парламентом майбутніх нардепів уже чекають із плакатами проти кнопкодавства.

"Не чіпай кнопки ближнього свого", – закликають активісти народних обранців.

У мітингарів є й інші вимоги до обранців.

 
Фото Євгенія Руденка, УП
 
 

29 серпня народні обранці мають скласти присягу народного депутата.

Журналістів поки не пускають у кулуари.  

Тим часом депутати фракції "Батьківщина" зібралися на засідання фракції. У ньому бере участь і самовисуванець із Харківщини Олександр Фельдман.

Ближче до 10-ї ранку в ложу для гостей на урочисте засідання парламенту прийшли предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній та митрополит Макарій. А митрополит Онуфрій прийшов до ВР разом із нардепом "Опозиційного блоку" Вадимом Новинським.

Передісторія:

  • Напередодні майбутні нардепи вже побували на своїх робочих місцях і ознайомилися з системою "Рада".
  • У партії "Слуга народу" заявляли, що запропонують внести зміни до Конституції, аби побороти голосування за колег і позбавляти мандата за "кнопкодавство".

Знати більше Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети

Нова Рада стала. Як депутати ділять місця в парламенті

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Теми: Верховна Рада акції кнопкодавство


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