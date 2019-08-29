Нові депутати збираються до Ради, їх зустрічають мітингом
Джерело: рух "Чесно".
Новообрані депутати потроху збираються до Верховної Ради на врочисте перше засідання.
Воно має розпочатися о 10:00.
Новообрані депутати потроху збираються до парламенту.— ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019
Засідання має розпочатися о 10.00.
На фото - колишній гендиректор "1+1", а сьогодні - народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко.
Онлайн-марафон ЧЕСНО: https://t.co/DHP5sTTRhj pic.twitter.com/KauOCbUjI5
Під парламентом майбутніх нардепів уже чекають із плакатами проти кнопкодавства.
"Не чіпай кнопки ближнього свого", – закликають активісти народних обранців.
"Не чіпай кнопки ближнього свого" – під парламентом новообраних нардепів закликають до відповідальної роботи— ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019
Онлайн: https://t.co/DHP5sTTRhj pic.twitter.com/BVz8VZIqev
У мітингарів є й інші вимоги до обранців.
29 серпня народні обранці мають скласти присягу народного депутата.
До урочистого засідання #рада9 - 53 хвилини.— ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019
Слідкуйте тут: https://t.co/DHP5sTTRhj pic.twitter.com/mzsFW9ux9O
Журналістів поки не пускають у кулуари.
Журналістів у кулуари #рада9 не пускають, тримають всіх на 3 поверсі. Начальник охорони каже, що це - на час урочистостей. pic.twitter.com/DqDycU70V5— ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019
Тим часом депутати фракції "Батьківщина" зібралися на засідання фракції. У ньому бере участь і самовисуванець із Харківщини Олександр Фельдман.
Новообрані депутати @Batkivshchyna йдуть на засідання фракції у @verkhovna_rada pic.twitter.com/FUnEuuz72u— ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019
Ближче до 10-ї ранку в ложу для гостей на урочисте засідання парламенту прийшли предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній та митрополит Макарій. А митрополит Онуфрій прийшов до ВР разом із нардепом "Опозиційного блоку" Вадимом Новинським.
Нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський прийшов разом з митрополитом Онуфрієм pic.twitter.com/mhn80TWE9K— ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019
Передісторія:
- Напередодні майбутні нардепи вже побували на своїх робочих місцях і ознайомилися з системою "Рада".
- У партії "Слуга народу" заявляли, що запропонують внести зміни до Конституції, аби побороти голосування за колег і позбавляти мандата за "кнопкодавство".
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