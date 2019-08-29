Нові депутати збираються до Ради, їх зустрічають мітингом

Джерело: рух "Чесно".

Новообрані депутати потроху збираються до Верховної Ради на врочисте перше засідання.

Воно має розпочатися о 10:00.

Новообрані депутати потроху збираються до парламенту.



Засідання має розпочатися о 10.00.



На фото - колишній гендиректор "1+1", а сьогодні - народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко.



Онлайн-марафон ЧЕСНО: https://t.co/DHP5sTTRhj pic.twitter.com/KauOCbUjI5 — ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019

Під парламентом майбутніх нардепів уже чекають із плакатами проти кнопкодавства.

"Не чіпай кнопки ближнього свого", – закликають активісти народних обранців.

"Не чіпай кнопки ближнього свого" – під парламентом новообраних нардепів закликають до відповідальної роботи



Онлайн: https://t.co/DHP5sTTRhj pic.twitter.com/BVz8VZIqev — ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019

У мітингарів є й інші вимоги до обранців.

Фото Євгенія Руденка, УП

29 серпня народні обранці мають скласти присягу народного депутата.

Журналістів поки не пускають у кулуари.

Журналістів у кулуари #рада9 не пускають, тримають всіх на 3 поверсі. Начальник охорони каже, що це - на час урочистостей. pic.twitter.com/DqDycU70V5 — ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019

Тим часом депутати фракції "Батьківщина" зібралися на засідання фракції. У ньому бере участь і самовисуванець із Харківщини Олександр Фельдман.

Ближче до 10-ї ранку в ложу для гостей на урочисте засідання парламенту прийшли предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній та митрополит Макарій. А митрополит Онуфрій прийшов до ВР разом із нардепом "Опозиційного блоку" Вадимом Новинським.

Нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський прийшов разом з митрополитом Онуфрієм pic.twitter.com/mhn80TWE9K — ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019

Передісторія:

Напередодні майбутні нардепи вже побували на своїх робочих місцях і ознайомилися з системою "Рада".

У партії "Слуга народу" заявляли, що запропонують внести зміни до Конституції, аби побороти голосування за колег і позбавляти мандата за "кнопкодавство".

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