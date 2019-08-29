Новые депутаты собираются в Раду, их встречают митингом
Источник: движение "Честно".
Новоизбранные депутаты понемногу собираются в Верховную Раду на торжественное первое заседание.
Оно должно начаться в 10:00.
Новообрані депутати потроху збираються до парламенту.— ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019
Засідання має розпочатися о 10.00.
На фото - колишній гендиректор "1+1", а сьогодні - народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко.
Онлайн-марафон ЧЕСНО: https://t.co/DHP5sTTRhj pic.twitter.com/KauOCbUjI5
Под парламентом будущих нардепов уже ждут с плакатами против кнопкодавства.
"Не касайся кнопки ближнего своего", – призывают активисты народных избранников.
"Не чіпай кнопки ближнього свого" – під парламентом новообраних нардепів закликають до відповідальної роботи— ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019
Онлайн: https://t.co/DHP5sTTRhj pic.twitter.com/BVz8VZIqev
29 августа они должны принять присягу народного депутата.
Накануне будущие нардепы уже побывали на своих рабочих местах и ознакомились с системой "Рада".
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