Новые депутаты собираются в Раду, их встречают митингом
Источник: движение "Честно".
Новоизбранные депутаты понемногу собираются в Верховную Раду на торжественное первое заседание.
Оно должно начаться в 10:00.
Новообрані депутати потроху збираються до парламенту.— ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019
Засідання має розпочатися о 10.00.
На фото - колишній гендиректор "1+1", а сьогодні - народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко.
Онлайн-марафон ЧЕСНО: https://t.co/DHP5sTTRhj pic.twitter.com/KauOCbUjI5
Под парламентом будущих нардепов уже ждут с плакатами против кнопкодавства.
"Не касайся кнопки ближнего своего", – призывают активисты народных избранников.
"Не чіпай кнопки ближнього свого" – під парламентом новообраних нардепів закликають до відповідальної роботи— ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019
Онлайн: https://t.co/DHP5sTTRhj pic.twitter.com/BVz8VZIqev
У митингующих есть и другие требования к избранникам.
29 августа народные избранники должны принять присягу народного депутата.
До урочистого засідання #рада9 - 53 хвилини.— ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019
Слідкуйте тут: https://t.co/DHP5sTTRhj pic.twitter.com/mzsFW9ux9O
Журналистов пока в кулуары не пускают.
Журналістів у кулуари #рада9 не пускають, тримають всіх на 3 поверсі. Начальник охорони каже, що це - на час урочистостей. pic.twitter.com/DqDycU70V5— ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019
Тем временем депутаты фракции "Батькивщина" собрались на заседание фракции. В нем принимает участие и самовыдвиженец из Харьковской области Александр Фельдман.
Новообрані депутати @Batkivshchyna йдуть на засідання фракції у @verkhovna_rada pic.twitter.com/FUnEuuz72u— ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019
Ближе к 10 утра в ложу для гостей на торжественное заседание парламента пришли предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний и митрополит Макарий. А митрополит Онуфрий пришел в ВР вместе с нардепом "Оппозиционного блока" Вадимом Новинским.
Нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський прийшов разом з митрополитом Онуфрієм pic.twitter.com/mhn80TWE9K— ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019
Предыстория:
- Накануне будущие нардепы уже побывали на своих рабочих местах и ознакомились с системой "Рада".
- В партии "Слуга народа" заявляли, что предложат внести изменения в Конституцию, чтобы побороть голосование за коллег и лишать мандата за "кнопкодавство".
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