Новые депутаты собираются в Раду, их встречают митингом

Источник: движение "Честно".

Новоизбранные депутаты понемногу собираются в Верховную Раду на торжественное первое заседание.

Оно должно начаться в 10:00.

Новообрані депутати потроху збираються до парламенту.



Засідання має розпочатися о 10.00.



На фото - колишній гендиректор "1+1", а сьогодні - народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко.



Онлайн-марафон ЧЕСНО: https://t.co/DHP5sTTRhj pic.twitter.com/KauOCbUjI5 — ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019

Под парламентом будущих нардепов уже ждут с плакатами против кнопкодавства.

"Не касайся кнопки ближнего своего", – призывают активисты народных избранников.

"Не чіпай кнопки ближнього свого" – під парламентом новообраних нардепів закликають до відповідальної роботи



Онлайн: https://t.co/DHP5sTTRhj pic.twitter.com/BVz8VZIqev — ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019

У митингующих есть и другие требования к избранникам.

Фото Егвения Руденко, УП

29 августа народные избранники должны принять присягу народного депутата.

Журналистов пока в кулуары не пускают.

Журналістів у кулуари #рада9 не пускають, тримають всіх на 3 поверсі. Начальник охорони каже, що це - на час урочистостей. pic.twitter.com/DqDycU70V5 — ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019

Тем временем депутаты фракции "Батькивщина" собрались на заседание фракции. В нем принимает участие и самовыдвиженец из Харьковской области Александр Фельдман.

Ближе к 10 утра в ложу для гостей на торжественное заседание парламента пришли предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний и митрополит Макарий. А митрополит Онуфрий пришел в ВР вместе с нардепом "Оппозиционного блока" Вадимом Новинским.

Нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський прийшов разом з митрополитом Онуфрієм pic.twitter.com/mhn80TWE9K — ЧЕСНО (@chesno_movement) August 29, 2019

Предыстория:

Накануне будущие нардепы уже побывали на своих рабочих местах и ознакомились с системой "Рада".

В партии "Слуга народа" заявляли, что предложат внести изменения в Конституцию, чтобы побороть голосование за коллег и лишать мандата за "кнопкодавство".

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