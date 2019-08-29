Новые депутаты собираются в Раду, их встречают митингом

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Четверг, 29 августа 2019, 09:01

Источник: движение "Честно".

Новоизбранные депутаты понемногу собираются в Верховную Раду на торжественное первое заседание.

Оно должно начаться в 10:00.

Под парламентом будущих нардепов уже ждут с плакатами против кнопкодавства.

"Не касайся кнопки ближнего своего", – призывают активисты народных избранников.

29 августа они должны принять присягу народного депутата.

Накануне будущие нардепы уже побывали на своих рабочих местах и ознакомились с системой "Рада".

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Темы: Верховная Рада акции кнопкодавство


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