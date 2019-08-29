Новые депутаты собираются в Раду, их встречают митингом

"Не чіпай кнопки ближнього свого" – під парламентом новообраних нардепів закликають до відповідальної роботи Онлайн: https://t.co/DHP5sTTRhj pic.twitter.com/BVz8VZIqev

Новообрані депутати потроху збираються до парламенту. Засідання має розпочатися о 10.00. На фото - колишній гендиректор "1+1", а сьогодні - народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко. Онлайн-марафон ЧЕСНО: https://t.co/DHP5sTTRhj pic.twitter.com/KauOCbUjI5

Новоизбранные депутаты понемногу собираются в Верховную Раду на торжественное первое заседание.

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