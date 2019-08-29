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Новые депутаты собираются в Раду, их встречают митингом

Четверг, 29 августа 2019, 09:01
Новые депутаты собираются в Раду, их встречают митингом

Источник: движение "Честно".

Новоизбранные депутаты понемногу собираются в Верховную Раду на торжественное первое заседание.

Оно должно начаться в 10:00.

Под парламентом будущих нардепов уже ждут с плакатами против кнопкодавства.

"Не касайся кнопки ближнего своего", – призывают активисты народных избранников.

У митингующих есть и другие требования к избранникам.

 
Фото Егвения Руденко, УП
 
 

29 августа народные избранники должны принять присягу народного депутата.

Журналистов пока в кулуары не пускают.

Тем временем депутаты фракции "Батькивщина" собрались на заседание фракции. В нем принимает участие и самовыдвиженец из Харьковской области Александр Фельдман.

Ближе к 10 утра в ложу для гостей на торжественное заседание парламента пришли предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний и митрополит Макарий. А митрополит Онуфрий пришел в ВР вместе с нардепом "Оппозиционного блока" Вадимом Новинским.

Предыстория:

  • Накануне будущие нардепы уже побывали на своих рабочих местах и ознакомились с системой "Рада".
  • В партии "Слуга народа" заявляли, что предложат внести изменения в Конституцию, чтобы побороть голосование за коллег и лишать мандата за "кнопкодавство".

Знать больше Рада 9.0: все о первом заседании, нового спикера, фракции и комитеты

Нова Рада стала. Как депутаты делят места в парламенте

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радаакциикнопкодавство
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