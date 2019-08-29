Депутатам видають пакунки із законами та блокнотами

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Четвер, 29 серпня 2019, 12:42

Джерело: "Українська правда"

Новообраним народним депутатам у Верховній Раді видають значки та пакети з документами.

Деталі: Кожному обранцю, після підписання присяги, видають футляр з двома знакачками з написом "Народний депутат України" та посвідчення.

 
Депутати від "Слуги народу" прийшли у Верховну Раду також із партійними значками
фото: ельдар сарахман, уп
 
фото: ельдар сарахман, уп

Також нардепам роздають пакунки, всередині яких – Конституція України, закони про депутатів та Верховну Раду, положення, які стосуються работи парламентарів.

Крім того, у пакети для обранці поклали посібник щодо їхньої роботи, пам’ятку з користування електронною системою "Рада", блокнот та листи із написом "Народний депутат України", ймовірно, для звернень та запитів.

 
фото: ельдар сарахман, уп

Що було раніше: 29 серпня обрані народні депутати 9-го скликання склали присягу на урочистому засіданні Верховної Ради.

Знати більше: Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети

Українська правда

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Теми: Верховна Рада


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