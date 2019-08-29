Депутатам видають пакунки із законами та блокнотами
Джерело: "Українська правда"
Новообраним народним депутатам у Верховній Раді видають значки та пакети з документами.
Деталі: Кожному обранцю, після підписання присяги, видають футляр з двома знакачками з написом "Народний депутат України" та посвідчення.
Також нардепам роздають пакунки, всередині яких – Конституція України, закони про депутатів та Верховну Раду, положення, які стосуються работи парламентарів.
Крім того, у пакети для обранці поклали посібник щодо їхньої роботи, пам’ятку з користування електронною системою "Рада", блокнот та листи із написом "Народний депутат України", ймовірно, для звернень та запитів.
Що було раніше: 29 серпня обрані народні депутати 9-го скликання склали присягу на урочистому засіданні Верховної Ради.
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