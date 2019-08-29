Депутатам выдают пакеты с законами и блокнотами

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Четверг, 29 августа 2019, 12:42

Источник: "Украинская правда"

Новоизбранным народным депутатам в Верховной Раде выдают значки и пакеты с документами.

Детали: Каждому избраннику, после подписания присяги, выдают футляр с двумя знакачкамы с надписью "Народный депутат Украины" и удостоверение.

 
Депутаты от "Слуги народа" пришли в Верховную Раду также с партийными значками
фото: Эльдар Сарахман, уп
 
фото: Эльдар Сарахман, уп

Также нардепам раздают пакеты, внутри которых – Конституция Украины, законы о депутатах и ​​Верховной Раде, положения, касающиеся работы парламентариев.

Кроме того, в пакеты для избранники положили руководство относительн их работы, памятку по пользованию электронной системой "Рада", блокнот и листы с надписью "Народный депутат Украины", вероятно, для обращений и запросов.

 
фото: Эльдар Сарахман, уп

Что произошло ранее: 29 августа избраны народные депутаты 9-го созываприняли присягу на торжественном заседании Верховной Рады

Знать больше: Рада 9.0: все про первое заседание, нового спикера, фракции и комитеты

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада


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