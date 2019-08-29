Депутатам выдают пакеты с законами и блокнотами
Источник: "Украинская правда"
Новоизбранным народным депутатам в Верховной Раде выдают значки и пакеты с документами.
Детали: Каждому избраннику, после подписания присяги, выдают футляр с двумя знакачкамы с надписью "Народный депутат Украины" и удостоверение.
Также нардепам раздают пакеты, внутри которых – Конституция Украины, законы о депутатах и Верховной Раде, положения, касающиеся работы парламентариев.
Кроме того, в пакеты для избранники положили руководство относительн их работы, памятку по пользованию электронной системой "Рада", блокнот и листы с надписью "Народный депутат Украины", вероятно, для обращений и запросов.
Что произошло ранее: 29 августа избраны народные депутаты 9-го созываприняли присягу на торжественном заседании Верховной Рады
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