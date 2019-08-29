Авакова таки залишать в уряді – джерела
Четвер, 29 серпня 2019, 13:13
Джерело: співрозмовники "Української правди"
На засіданні фракції "Слуга народу" депутатам сказали, що Арсен Аваков залишається міністром.
За словами співрозмовників УП, це було найбільш дискусійним питанням.
Деталі: Раніше припускали, що Аваков із міністра внутрішніх справ може піти на посаду віце-прем’єр-міністра.
Передісторія:
- Арсен Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ із 27 лютого 2014 року, хоча деякі представники громадськості не раз вимагали його звільнення.
- До цього він був народним депутатом від "Батьківщини".
- Згодом Аваков представляв "Народний фронт", очолює харківську обласну організацію цієї партії.
- У 2005-2010 роках Аваков очолював Харківську обласну держадміністрацію.