Авакова таки залишать в уряді – джерела

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Четвер, 29 серпня 2019, 13:13

Джерело: співрозмовники "Української правди"

На засіданні фракції "Слуга народу" депутатам сказали, що Арсен Аваков залишається міністром.

За словами співрозмовників УП, це було найбільш дискусійним питанням.

Деталі: Раніше припускали, що Аваков із міністра внутрішніх справ може піти на посаду віце-прем’єр-міністра.

Передісторія:

  • Арсен Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ із 27 лютого 2014 року, хоча деякі представники громадськості не раз вимагали його звільнення.
  • До цього він був народним депутатом від "Батьківщини".
  • Згодом Аваков представляв "Народний фронт", очолює харківську обласну організацію цієї партії.
  • У 2005-2010 роках Аваков очолював Харківську обласну держадміністрацію.

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Теми: Аваков Кабінет міністрів в'язниця


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