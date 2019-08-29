Авакова таки залишать в уряді – джерела

Джерело: співрозмовники "Української правди"

На засіданні фракції "Слуга народу" депутатам сказали, що Арсен Аваков залишається міністром.

За словами співрозмовників УП, це було найбільш дискусійним питанням.

Деталі: Раніше припускали, що Аваков із міністра внутрішніх справ може піти на посаду віце-прем’єр-міністра.

Передісторія: