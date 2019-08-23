Аваков може лишитись в уряді і навіть піти на підвищення – джерела

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П'ятниця, 23 серпня 2019, 18:26

Джерело: співрозмовники "Української правди" в політсилах, які пройшли до парламенту

Посади у майбутньому уряді можуть отримати два чинних члени Кабінету міністрів.

Деталі: За даними джерел УП, останні кілька днів лунає приблизно така розкладка по майбутньому Кабміну: прем‘єр - Олексій Гончарук (наразі обіймає посаду заступника глави Офісу президента), міністр юстиції – Ірина Венедиктова (пройшла до Верховної Ради 9 скликання за списком "Слуги народу"), міністр фінансів – Оксана Маркарова (чинний урядовець).

В свою чергу також обговорюється можливість для Арсена Авакова обійняти посаду, при чому не міністра внутрішніх справ, а віце-прем‘єра (із силових питань).

Співрозмовники УП зазначають, що розподіл портфелів – не остаточний і може змінитися

Передісторія

  • Володимир Зеленський став президентом за результатом другого туру виборів, який відбувся 21 квітня, набравши 73,22% голосів.
  • Ще до його інаугурації у відставку подали міністр закордонних справ Павло Клімкін та міністр оборони Степан Полторак.
  • Однак Верховна Рада не підтримала звільнення міністрів
  • Під час інаугураційної промови Зеленський запропонував урядовцям подати у відставку і звільнити посади.
  • Олігарх Ігор Коломойський, якого вважають близьким до Зеленського, називав Авакова кращим міністром за останні п'ять років, і говорив, що він має залишитись у Кабміні.
  • У червні на сайті президента з'явилась петиція за звільнення Авакова. Вона набрала достатньої кількості підписів для розгляду, однак Зеленський відповів, що не може звільнити очільника МВС.

Українська правда

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Теми: Аваков Кабінет міністрів


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