Авакова таки оставят в правительстве – источники
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Четверг, 29 августа 2019, 13:13
Источник: собеседники "Украинской правды"
На заседании фракции "Слуга народа" депутатам сказали, что Арсен Аваков остается министром.
По словам собеседников УП, это был наиболее дискуссионный вопрос.
Детали: Ранее предполагали, что Аваков с министра внутренних дел может пойти на должность вице-премьер-министра.
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