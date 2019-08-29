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Авакова таки оставят в правительстве – источники

Четверг, 29 августа 2019, 13:13
Авакова таки оставят в правительстве – источники

Источник: собеседники "Украинской правды"

На заседании фракции "Слуга народа" депутатам сказали, что Арсен Аваков остается министром.

По словам собеседников УП, это был наиболее дискуссионный вопрос.

Детали: Ранее предполагали, что Аваков с министра внутренних дел может пойти на должность вице-премьер-министра.

Предыстория:

  • Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел с 27 февраля 2014 года, хотя некоторые представители общественности не раз требовали его увольнения.
  • До этого он был народным депутатом от "Батькивщины".
  • Впоследствии Аваков представлял "Народный фронт", возглавляет харьковскую областную организацию этой партии.
  • В 2005-2010 годах Аваков возглавлял Харьковскую областную госадминистрацию.

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Темы: АваковКабинет министровтюрьма
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