Авакова таки оставят в правительстве – источники

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Четверг, 29 августа 2019, 13:13

Источник: собеседники "Украинской правды"

На заседании фракции "Слуга народа" депутатам сказали, что Арсен Аваков остается министром.

По словам собеседников УП, это был наиболее дискуссионный вопрос.

Детали: Ранее предполагали, что Аваков с министра внутренних дел может пойти на должность вице-премьер-министра.

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Темы: Аваков Кабинет министров тюрьма


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