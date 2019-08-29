Авакова таки оставят в правительстве – источники
Четверг, 29 августа 2019, 13:13
Источник: собеседники "Украинской правды"
На заседании фракции "Слуга народа" депутатам сказали, что Арсен Аваков остается министром.
По словам собеседников УП, это был наиболее дискуссионный вопрос.
Детали: Ранее предполагали, что Аваков с министра внутренних дел может пойти на должность вице-премьер-министра.
Предыстория:
- Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел с 27 февраля 2014 года, хотя некоторые представители общественности не раз требовали его увольнения.
- До этого он был народным депутатом от "Батькивщины".
- Впоследствии Аваков представлял "Народный фронт", возглавляет харьковскую областную организацию этой партии.
- В 2005-2010 годах Аваков возглавлял Харьковскую областную госадминистрацию.