"Слуга народу" сама із себе створила коаліцію 

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Четвер, 29 серпня 2019, 13:55

Джерело: Українська правда

У Верховній Раді 9-го скликання фракція партії "Слуга народу" діятиме як коаліція, оскільки має в своєму складі більшість нардепів від конституційного складу парламенту.

Пряма мова представника "Слуги народу" Дмитра Разумкова: "Оголошую, що зареєстрована депутатська фракція "Слуга народу" налічує 254 народних депутати, що склали більшість народних депутатів від кількісного складу Верховної Ради. Відповідно до Конституції України, вона має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді".

Що відбулося раніше: У Верховній Раді 9 скликання створили 5 фракцій і одну депутатську групу.

Нагадаємо:

  • 29 серпня триває перше засідання Верховної Ради 9-го скликання. Народні депутати проголосували за продовження роботи на засіданні до вичерпання порядку денного першої сесії, який є досить об'ємним і планує низку головник кадрових призначень.

Знати більше: Нова Рада стала. Як депутати ділять місця в парламенті

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Валентина Романенко, УП

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Теми: коаліція Верховна Рада Слуга народу


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