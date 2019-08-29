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"Слуга народа" сама из себя создала коалицию

Четверг, 29 августа 2019, 13:55

Источник: Украинская правда

В Верховной Раде 9-го созыва фракция партии "Слуга народа" будет действовать как коалиция, так как имеет в своем составе большинство нардепов от конституционного состава парламента.

Прямая речь представителя "Слуги народа" Дмитрия Разумкова: "Объявляю, что зарегистрированная депутатская фракция "Слуга народа" насчитывает 254 народных депутата, составивших большинство народных депутатов от количественного состава Верховной Рады. Согласно Конституции Украины, она имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде".

Что произошло ранее: В Верховной Раде 9 созыва создали 5 фракций и одну депутатскую группу.

Напомним:

  • 29 августа продолжается первое заседание Верховной Рады 9-го созыва. Народные депутаты проголосовали за продолжение работы на заседании до исчерпания довольно объемной повестки дня первой сессии, которая предполагает ряд главных кадровых назначений.

Знать больше: Новая Рада стала. Как депутаты делят места в парламенте

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Валентина Романенко, УП

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Темы: коалицияВерховная РадаСлуга народа
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