"Слуга народа" сама из себя создала коалицию

Источник: Украинская правда

В Верховной Раде 9-го созыва фракция партии "Слуга народа" будет действовать как коалиция, так как имеет в своем составе большинство нардепов от конституционного состава парламента.

Прямая речь представителя "Слуги народа" Дмитрия Разумкова: "Объявляю, что зарегистрированная депутатская фракция "Слуга народа" насчитывает 254 народных депутата, составивших большинство народных депутатов от количественного состава Верховной Рады. Согласно Конституции Украины, она имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде".

Что произошло ранее: В Верховной Раде 9 созыва создали 5 фракций и одну депутатскую группу.

Напомним:

29 августа продолжается первое заседание Верховной Рады 9-го созыва. Народные депутаты проголосовали за продолжение работы на заседании до исчерпания довольно объемной повестки дня первой сессии, которая предполагает ряд главных кадровых назначений.

Знать больше: Новая Рада стала. Как депутаты делят места в парламенте

Рада 9.0: все о первом заседании, новом спикере, фракциях и комитетах