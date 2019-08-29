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Депутати Порошенка просять перевірити на конституційність закон про ДБР

Четвер, 29 серпня 2019, 15:08

Джерело: Конституційний Суд

45 народних депутатів звернулись до Конституційного Суду з поданням стосовно конституційності окремих положень закону про Державне бюро розслідувань.

Деталі: 28 серпня група із 45 народних депутатів ( зокрема представників партії "Європейська солідарність") звернулись із конституційним поданням щодо відповідності Закону "Про державне бюро розслідувань" Конституції України.

Зокрема, парламентарі просять суд визнати неконституційними статті Закону щодо повноважень призначення президентом директора Бюро, трьох членів комісії з проведення конкурсу на посаду директора ДБР та його заступників.   

Окрім цього, нардепи просять перевірити конституційність положення закону щодо інформування керівництвом ДБР президента про діяльність ДБР.

Як йдеться в поданні, КС просять розглянути його в місячний термін за участі народних депутатів. Представляти сторону нардепів довірили депутату від партії "Європейська солідарність" - Сергію Алєксєєву. 

Серед депутатів, які поставили підпис під поданням є нардепи від "Європейської солідарності": Вікторія Сюмар, Мустафа Джемілєв, Олексій Гончаренко, Олег Барна, Артур Герасимов та інші.

Нагадуємо

  • Раніше директор ДБР Роман Труба заявляв, що у Порошенка готують подання до Конституційного суду про визнання окремих норм закону про ДБР такими, що не відповідають Конституції.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРПорошенкоТрубаКонституція
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