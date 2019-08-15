Труба: У Порошенка готують подання до КС, щоб відтяти голову ДБР

Джерело: Telegram-канали директора ДБР Романа Труби і екс-заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова

Директор ДБР стверджує, що у фракції п’ятого президента Петра Порошенка готують подання до Конституційного суду про визнання окремих норм закону про ДБР такими, що не відповідають Конституції.

Дослівно Труба: "Там (у Порошенка – ред.) вважають, що президент не мав права делегувати своїх представників до конкурсної комісії з обрання директора ДБР та його заступників, а також призначати мене на посаду.



Деталі: Труба пише про деякі рішення, які відрізняються від позиції Порошенка, коли він був президентом. Зокрема, директор ДБР, заявляє, що закон про ДБР розробляли депутати Порошенка, за нього голосувала його фракція, а він сам на посаді президента його підписав.

Труба стверджує, що 3 роки тому Порошенко делегував своїх представників до складу конкурсної комісії, яка безперебійно працювала 3 роки, і питань до неї, за словами Труби, у екс-президента не виникало.



Дослівно Труба: "Ця комісія, за задумом депутатів БПП, обирає не лише директора ДБР та його заступників, а ще близько 160 працівників ДБР керівної ланки та управління внутрішнього контролю. Проте призначення цих переможців вони чомусь не оскаржують...



Чи є логіка в цих діях? Звичайно – вона дуже "політична": оскільки Порошенко не може вплинути на мене для закриття 12 проваджень, учасником яких він є, значить потрібно знайти спосіб, щоб прибрати мене з посади".

За годину до повідомлення Труби Портнов опублікував пост про те, що у Порошенка готують відповідне подання до КС.

Існування подання підтвердили "Українській правді" кілька джерел з групи підтримки 5-го президента. Наразі не відомо, коли соратники Порошенка готуються подати своє звернення до КС. Водночас, УП буде очікувати офіційного коментаря групи народних депутатів, які готують конституційне подання.

Для звернення до КС необхідно зібрати не менше 45 підписів нардепів.

Нагадаємо:

Після повернення в Україну, 19 травня 2019 року, Портнов почав подавати до ДБР заяви зі звинуваченнями п’ятого президента України Петра Порошенка у скоєнні злочинів.

Загалом Портнов написав уже понад 10 заяв до ДБР щодо Порошенка.

Порошенко уже двічі ходив на допити до ДБР у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському" і ухиленні від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".

13 серпня суд дав дозвіл допитати Порошенка у ДБР із застосуванням поліграфа.

Труба запевняє, що у всіх провадженнях Порошенко проходить у якості свідка.

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