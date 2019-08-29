Депутаты Порошенко просят проверить на конституционность закон о ГБР

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Четверг, 29 августа 2019, 15:08

Источник: Конституционный Суд

45 народных депутатов обратились в Конституционный Суд с представлением относительно конституционности отдельных положений закона о Государственном бюро расследований.

Детали: 28 августа группа из 45 народных депутатов (в частности представителей партии "Европейская солидарность") обратилась с конституционным представлением о соответствии Закона "О государственном бюро расследований" Конституции Украины.

В частности, парламентарии просят суд признать неконституционными статьи Закона о полномочиях назначения президентом директора Бюро, трех членов комиссии по проведению конкурса на должность директора ГБР и его заместителей.

Кроме этого, нардепы просят проверить конституционность положения закона об информировании руководством ГБР президента о деятельности ГБР.

Согласно представлению, КС просят рассмотреть его в месячный срок при участии народных депутатов. Представлять сторону нардепов доверили депутату от партии "Европейская солидарность" - Сергею Алексееву.

Среди депутатов, которые поставили подпись под представлением есть нардепы от "Европейской солидарности": Виктория Сюмар, Мустафа Джемилев, Алексей Гончаренко, Олег Барна, Артур Герасимов и другие.

Что было ранее: 

  • Директор ГБР Роман Труба заявлял, что у Порошенко готовят представление в Конституционный суд о признании отдельных норм закона о ГБР такими, которые не соответствуют Конституции.

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Темы: ГБР Порошенко Труба Конституция


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