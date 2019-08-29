“Азовці” дали бій диверсантам у “сірій зоні”

Джерело: ООС

Бійці полку "Азов" зірвали диверсію проросійських бойовиків на Світлодарській дузі.

Деталі: У ніч на 29 серпня диверсійно-розвідувальна група, порушивши Мінські домовленості, потрапила в "сіру зону" і рухалася вбік розташування українських позицій.

Бойовиків помітила група розвідки полку "Азов", яка в цей час чергувала на спостережному посту.

Повідомлення ООС: "Унаслідок короткочасного бою четверо ворогів було знищено, одного поранено та взято у полон... Він розповів, що група вийшла у сіру зону з метою диверсійних дій, щоб зірвати перемир’я та звинуватити в цьому українську сторону".

Що було раніше: 28 серпня збройні формування РФ та її найманці неподалік від Майорська обстріляли цивільну інфраструктуру в районі гуманітарного дорожного коридору "Горлівка - Бахмут".

У зв’язку з загрозою для життя мирного населення та персоналу командування вирішило призупинити роботу КПВВ "Майорське".

Поблизу Широкиного бойовики застосували безпілотник із підвісом для скиду гранатометного пострілу (ВОГ-17).

Знати більше про "сіру зону": Війна і міф. Що не так зі "звільненням" територій на Сході?