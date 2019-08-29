"Азовцы" дали бой диверсантам в "серой зоне"

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Четверг, 29 августа 2019, 18:53

Источник: ООС 

Бойцы полка "Азов" сорвали диверсию пророссийских боевиков на Светлодарской дуге. 

Детали: В ночь на 29 августа диверсионно-разведывательная группа в нарушение Минских договоренностей попала в "серую зону" и двигалась в сторону расположения украинских позиций.

Боевиков заметила группа разведки полка "Азов", которая в это время дежурила на наблюдательном посту.

Сообщение ООС: "В результате кратковременного боя четверо врагов было уничтожено, один ранен и взят в плен… Он рассказал, что группа вышла в серую зону с целью диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону".

Что было ранее: 28 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники неподалеку от Майорского обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут". 

В связи с угрозой для жизни мирного населения и персонала командование решило приостановить работу КПВВ "Майорское".

Вблизи Широкиного боевики применили беспилотник с подвесом для сброса гранатометного выстрела (ВОГ-17).

Узнать больше о "серой зоне": Война и миф. Что не так с "освобождением" территорий на Востоке?

Украинская правда

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Темы: Азов Объединенные силы на Донбассе война


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