"Азовцы" дали бой диверсантам в "серой зоне"
Источник: ООС
Бойцы полка "Азов" сорвали диверсию пророссийских боевиков на Светлодарской дуге.
Детали: В ночь на 29 августа диверсионно-разведывательная группа в нарушение Минских договоренностей попала в "серую зону" и двигалась в сторону расположения украинских позиций.
Боевиков заметила группа разведки полка "Азов", которая в это время дежурила на наблюдательном посту.
Сообщение ООС: "В результате кратковременного боя четверо врагов было уничтожено, один ранен и взят в плен… Он рассказал, что группа вышла в серую зону с целью диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону".
Что было ранее: 28 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники неподалеку от Майорского обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут".
В связи с угрозой для жизни мирного населения и персонала командование решило приостановить работу КПВВ "Майорское".
Вблизи Широкиного боевики применили беспилотник с подвесом для сброса гранатометного выстрела (ВОГ-17).
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