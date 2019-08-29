Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Азовцы" дали бой диверсантам в "серой зоне"

Четверг, 29 августа 2019, 18:53

Источник: ООС 

Бойцы полка "Азов" сорвали диверсию пророссийских боевиков на Светлодарской дуге. 

Детали: В ночь на 29 августа диверсионно-разведывательная группа в нарушение Минских договоренностей попала в "серую зону" и двигалась в сторону расположения украинских позиций.

Боевиков заметила группа разведки полка "Азов", которая в это время дежурила на наблюдательном посту.

Сообщение ООС: "В результате кратковременного боя четверо врагов было уничтожено, один ранен и взят в плен… Он рассказал, что группа вышла в серую зону с целью диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону".

Что было ранее: 28 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники неподалеку от Майорского обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут". 

В связи с угрозой для жизни мирного населения и персонала командование решило приостановить работу КПВВ "Майорское".

Вблизи Широкиного боевики применили беспилотник с подвесом для сброса гранатометного выстрела (ВОГ-17).

Узнать больше о "серой зоне": Война и миф. Что не так с "освобождением" территорий на Востоке?

Украинская правда
Темы: АзовОбъединенные силы на Донбассевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Все новости...
Азов
"Редис" встретился с личным составом и в ближайшее время станет в строй – "Азов"
Эрдоган объяснил, почему, несмотря на позицию РФ, отдал командиров из "Азовстали" Украине
Турция не выдвигала никаких условий Киеву относительно возвращения командиров "Азова" − посол
Последние новости
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
Все новости...
Реклама: