Пристайко назначили министром иностранных дел
Источник: "Украинская правда"
Верховная Рада 9 созыва на заседании 29 августа назначила Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины.
За соответствующее назначение проголосовали 310 народных депутатов.
Детали: Пристайко, который выступил с трибуны ВР, заверил, что Украина сохранит свой курс на ЕС и НАТО.
В то же время, фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" кандидатуру Пристайко не поддержали.
"Батькивщина" кандидатуру Пристайко поддержала.
Что было раньше: Представление на Пристайко президент Владимир Зеленский вносил еще до предыдущего созыва парламента в июне, но народные депутаты тогда из двух попыток не смогли уволить главу МИД Павла Климкина.
Вадим Пристайко - карьерный дипломат. Международными делами занимается с 1994 года. Начинал с тематики международной торговли; с 1997 года работает в структуре МИД, также работал во внешнеполитическом блоке Администрации президента.
Напомним:
- 11 июня Зеленский внес в парламент представление о назначении главой МИД Украины своего нынешнего внешнеполитического советника Вадима Пристайко.
- 1 июля Климкин заявил, что прекращает работать на должности и уходит в "политический отпуск".
- 11 июля парламент второй раз не смог уволить Климкина и не назначил на эту должность Пристайко.