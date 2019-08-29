Пристайко назначили министром иностранных дел

Источник: "Украинская правда"

Верховная Рада 9 созыва на заседании 29 августа назначила Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины.

За соответствующее назначение проголосовали 310 народных депутатов.

Детали: Пристайко, который выступил с трибуны ВР, заверил, что Украина сохранит свой курс на ЕС и НАТО.

В то же время, фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" кандидатуру Пристайко не поддержали.

Вадим Пристайко фото: "Слуги народа"

"Батькивщина" кандидатуру Пристайко поддержала.

Что было раньше: Представление на Пристайко президент Владимир Зеленский вносил еще до предыдущего созыва парламента в июне, но народные депутаты тогда из двух попыток не смогли уволить главу МИД Павла Климкина.

Вадим Пристайко - карьерный дипломат. Международными делами занимается с 1994 года. Начинал с тематики международной торговли; с 1997 года работает в структуре МИД, также работал во внешнеполитическом блоке Администрации президента.

Напомним: