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Пристайко назначили министром иностранных дел

Четверг, 29 августа 2019, 19:10

Источник: "Украинская правда"

Верховная Рада 9 созыва на заседании 29 августа назначила Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины.

За соответствующее назначение проголосовали 310 народных депутатов.

Детали: Пристайко, который выступил с трибуны ВР, заверил, что Украина сохранит свой курс на ЕС и НАТО.

В то же время, фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" кандидатуру Пристайко не поддержали.

 
Вадим Пристайко
фото: "Слуги народа"

"Батькивщина" кандидатуру Пристайко поддержала.

Что было раньше: Представление на Пристайко президент Владимир Зеленский вносил еще до предыдущего созыва парламента в июне, но народные депутаты тогда из двух попыток не смогли уволить главу МИД Павла Климкина.

Вадим Пристайко - карьерный дипломат. Международными делами занимается с 1994 года. Начинал с тематики международной торговли; с 1997 года работает в структуре МИД, также работал во внешнеполитическом блоке Администрации президента.

Напомним:

  • 11 июня Зеленский внес в парламент представление о назначении главой МИД Украины своего нынешнего внешнеполитического советника Вадима Пристайко.
  • 1 июля Климкин заявил, что прекращает работать на должности и уходит в "политический отпуск".
  • 11 июля парламент второй раз не смог уволить Климкина и не назначил на эту должность Пристайко.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Верховная РадаМИДПристайко
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