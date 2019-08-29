Війна на Донбасі: 9 обстрілів українських позицій
Джерело: ООС
Упродовж доби проросійські бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню.
Деталі: Противник стріляв з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Штаб зафіксував обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил неподалік Мар’їнки, Водяного, Новогнатівки, Гнутового, Південного, Зайцевого, Луганського.
Що було раніше: У ніч на 29 серпня бійці полку "Азов" запобігли диверсії проросійських бойовиків на Світлодарській дузі.
Полонений розповів, що група у сірій зоні збиралася вчинити диверсійні дії, щоб "зірвати перемир’я та звинуватити в цьому українську сторону".
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