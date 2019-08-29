Війна на Донбасі: 9 обстрілів українських позицій

Джерело: ООС

Упродовж доби проросійські бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню.

Деталі: Противник стріляв з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Штаб зафіксував обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил неподалік Мар’їнки, Водяного, Новогнатівки, Гнутового, Південного, Зайцевого, Луганського.

Що було раніше: У ніч на 29 серпня бійці полку "Азов" запобігли диверсії проросійських бойовиків на Світлодарській дузі.

Полонений розповів, що група у сірій зоні збиралася вчинити диверсійні дії, щоб "зірвати перемир’я та звинуватити в цьому українську сторону".