Война на Донбассе: 9 обстрелов украинских позиций

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Четверг, 29 августа 2019, 19:37

Источник: ООС 

В течение суток пророссийские боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. 

Детали: Противник стрелял из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

Штаб зафиксировал обстрелы позиций подразделений Объединенных сил неподалеку Марьинки, Водяного, Новогнатовки, Гнутового, Южного, Зайцевого, Луганского. 

Что было раньше: В ночь на 29 августа бойцы полка "Азов" сорвали диверсию пророссийских боевиков на Светлодарской дуге. 

Пленный рассказал, что группа в серой зоне собиралась совершить диверсионные действия, чтобы "сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону".

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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