Война на Донбассе: 9 обстрелов украинских позиций

Источник: ООС

В течение суток пророссийские боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Детали: Противник стрелял из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал обстрелы позиций подразделений Объединенных сил неподалеку Марьинки, Водяного, Новогнатовки, Гнутового, Южного, Зайцевого, Луганского.

Что было раньше: В ночь на 29 августа бойцы полка "Азов" сорвали диверсию пророссийских боевиков на Светлодарской дуге.

Пленный рассказал, что группа в серой зоне собиралась совершить диверсионные действия, чтобы "сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону".