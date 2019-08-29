Семьям погибших в "Токио Стар" выплатят по 100 тысяч гривен
Источник: директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской облгосадминистрации Дмитрий Радулов в комментарии "Укринформу"
Семьи погибших при пожаре в одесской гостинице "Токио Стар" получат по 100 тысяч гривен материальной помощи.
Прямая речь Радулова: "Областная государственная администрация окажет материальную помощь в размере 100 тысяч гривен каждой из семей жертв пожара в гостинице "Токио Стар".
Кроме того, компенсацию в размере 50 тысяч гривен будет предоставлено жильцам отеля, которые были госпитализированы в реанимационное отделение и ожоговый центр горбольницы №10".
Детали: Решение о материальной помощи приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Помощь может быть оказана до конца недели. По словам Радулова, родственники должны предоставить данные, подтверждающие степень родства с жертвами пожара.
Совладелец отеля Вадим Черный отказался предоставить компенсации родственникам жертв и самим пострадавшим, поскольку не считает себя виновником пожара.
Предыстория:
- В ночь с 16 на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" на улице Водопроводной произошел пожар, в результате которого девять человек погибли и еще десять были госпитализированы.
- По данным местных властей, среди погибших было двое жителей Одесской области, двое киевлян, житель Днепра и гражданка Австралии.
- Полиция рассматривала три версии пожара, но версию поджога с целью сокрытия убийства исключила.
- Владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного задержали 18 августа.
- 28 августа суд избрал Черному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.