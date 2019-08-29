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Семьям погибших в "Токио Стар" выплатят по 100 тысяч гривен

Четверг, 29 августа 2019, 21:36

Источник: директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской облгосадминистрации Дмитрий Радулов в комментарии "Укринформу"

Семьи погибших при пожаре в одесской гостинице "Токио Стар" получат по 100 тысяч гривен материальной помощи.

Прямая речь Радулова: "Областная государственная администрация окажет материальную помощь в размере 100 тысяч гривен каждой из семей жертв пожара в гостинице "Токио Стар".

Кроме того, компенсацию в размере 50 тысяч гривен будет предоставлено жильцам отеля, которые были госпитализированы в реанимационное отделение и ожоговый центр горбольницы №10".

Детали: Решение о материальной помощи приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. 

Помощь может быть оказана до конца недели. По словам Радулова, родственники должны предоставить данные, подтверждающие степень родства с жертвами пожара.

Совладелец отеля Вадим Черный отказался предоставить компенсации родственникам жертв и самим пострадавшим, поскольку не считает себя виновником пожара. 

Предыстория: 

  • В ночь с 16 на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" на улице Водопроводной произошел пожар, в результате которого девять человек погибли и еще десять были госпитализированы. 
  • По данным местных властей, среди погибших было двое жителей Одесской области, двое киевлян, житель Днепра и гражданка Австралии. 
  • Полиция рассматривала три версии пожара, но версию поджога с целью сокрытия убийства исключила
  • Владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного задержали 18 августа.
  • 28 августа суд избрал Черному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессапожар
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