Семьям погибших в "Токио Стар" выплатят по 100 тысяч гривен

Источник: директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской облгосадминистрации Дмитрий Радулов в комментарии "Укринформу"

Семьи погибших при пожаре в одесской гостинице "Токио Стар" получат по 100 тысяч гривен материальной помощи.

Прямая речь Радулова: "Областная государственная администрация окажет материальную помощь в размере 100 тысяч гривен каждой из семей жертв пожара в гостинице "Токио Стар".

Кроме того, компенсацию в размере 50 тысяч гривен будет предоставлено жильцам отеля, которые были госпитализированы в реанимационное отделение и ожоговый центр горбольницы №10".

Детали: Решение о материальной помощи приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Помощь может быть оказана до конца недели. По словам Радулова, родственники должны предоставить данные, подтверждающие степень родства с жертвами пожара.

Совладелец отеля Вадим Черный отказался предоставить компенсации родственникам жертв и самим пострадавшим, поскольку не считает себя виновником пожара.

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