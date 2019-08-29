"Слуга народу" проголосував за призначення себе міністром юстиції
Джерело: дані поіменного голосування на сайті Верховної Ради
Депутат від "Слуги народу" Денис Малюська віддав свій голос за затвердження складу нового уряду, в якому він обійматиме посаду міністра юстиції.
Деталі: Після голосування Малюська склав свій мандат народного обранця.
Водночас, чотири інші депутати фракції "Слуга народу" – Михайло Федоров, Ганна Новосад, Владислава Криклій, Олексій Оржель – за призначення себе у складі нового уряду не голосували.
Нагадаємо, Федоров отримав посаду віце-прем'єра і міністра цифрової трансформації, Новосад – міністра освіти, Криклій – міністра інфраструктури, Оржель – міністра енергетики та захисту довкілля.
За новий склад уряду проголосував 281 народний депутат, 26 – проти.
Замість "слуг народу", які були обрані міністрами, депутатами мають стати наступні за списком "Слуги народу" кандидати: Анатолій Остапенко, Тетяна Циба, Іван Калаур, Юлія Гришина та Ольга Руденко.
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