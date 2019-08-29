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"Слуга народу" проголосував за призначення себе міністром юстиції

Четвер, 29 серпня 2019, 23:13
Слуга народу проголосував за призначення себе міністром юстиції

Джерело: дані поіменного голосування на сайті Верховної Ради

Депутат від "Слуги народу" Денис Малюська віддав свій голос за затвердження складу нового уряду, в якому він обійматиме посаду міністра юстиції.

Деталі: Після голосування Малюська склав свій мандат народного обранця.

Водночас, чотири інші депутати фракції "Слуга народу" – Михайло Федоров, Ганна Новосад, Владислава Криклій, Олексій Оржель – за призначення себе у складі нового уряду не голосували.

Нагадаємо, Федоров отримав посаду віце-прем'єра і міністра цифрової трансформації, Новосад – міністра освіти, Криклій – міністра інфраструктури, Оржель – міністра енергетики та захисту довкілля.

За новий склад уряду проголосував 281 народний депутат, 26 – проти.

Замість "слуг народу", які були обрані міністрами, депутатами мають стати наступні за списком "Слуги народу" кандидати: Анатолій Остапенко, Тетяна Циба, Іван Калаур, Юлія Гришина та Ольга Руденко.

Знати більше: Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівВерховна Рада
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