Лава запасних "Слуги народу" – люди зі студії "Квартал 95" та юристи

Партія "Слуга народу" заведе до Верховної Ради 124 нардепів за партійним списком і 130 мажоритарників, але частина нардепів може перейти працювати в Кабмін чи держустанови.

У такому випадку частина місць "Слуги народу" в парламенті звільниться – і депутатські крісла посядуть наступні у списку партії кандидати.

Рух "Чесно" проаналізував "лаву запасних" президентської партії й визначив, що більшість тих, хто може потрапити з неї до Верховної Ради – учасники студії "Квартал 95" та юристи.

Уже відмовився від мандату Андрій Лисюк, котрий раніше очолював адвокатське об'єднання та був консультантом шоу "Слідство ведуть екстрасенси", а зараз пішов на військову службу.

Замість нього нардепкою стане Олена Хоменко (1975 р.н.) – 129-й номер у списку "Слуги народу". Вона раніше обіймала посаду директорки з управління та розвитку цифрових продуктів ТОВ "Квартал 95", а також працювала на керівних посадах у провідних телеком- та ІТ-компаніях. Вона є волонтеркою ГО "Ліга волонтерів".

Наступним, 130-м у списку, є Анатолій Остапенко (1968 р.н.), який працює директором юридичної фірми – ТОВ "Альфаюрконсалтинг". Раніше обіймав керівні посади в інших юридичних об'єднаннях.

№131 у списку партії Тетяна Циба – експертка з медіакомунікацій та медіаконсалтингу. У 2015 році вона балотувалася до Верховної Ради від партії УКРОП у 69-му окрузі (Оболонський район Києва) як безпартійна. Була помічницею нардепа ВР 4-го скликання Валерія Асадчева й помічницею депутата ВР 6-го скликання Олександра Клименка.

Циба є виконавчою директоркою консалтингового агентства "Media Masters", прес-секретаркою партії "Слуга народу". У 2017-2019 роках очолювала Благодійний фонд Марії Максакової. 2017 року працювала в "Укравтодорі", з 2014-го до 2016 року – прес-секретаркою та помічницею міністра в патронатній службі МОЗУ.

Вона працювала у прес-службах "Руху нових сил Михайла Саакашвілі" (2016-2017 роки), партії УКРОП (2016 рік), Українській народній партії (2008-2012 роки) тощо. У 2006 році була помічницею голови Полтавської ОДА. Є державною службовицею 7-го рангу.

Під №132 у списку "Слуги народу" йде юрист Іван Калаур (1968 р.н.), завідувач кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету. Він був доцентом кафедри інтелектуальної власності та приватного права. Працює викладачем протягом 20 років.

№133 у списку партії "Слуга народу" Юлія Гришина (1978 р.н.) – керуюча партнерка юридичної бізнес-школи "CTRL.School", професорка кафедри трудового права та права соціального забезпечення КНУ імені Тараса Шевченка. Вона входить у підкомісію з права науково-методичної комісії з вищої освіти Міністерства освіти й наук.

За №134 у списку йде Ольга Руденко (1979 р.н.), яка працювала менеджеркою з маркетингових комунікацій у ТОВ "Квартал 95". Вона навчалася у Великій Британії, потім обіймала керівні посади у сфері маркетингу та медіакомунікацій.

Під №135 у списку "Слуги народу" перебуває Олександр Копиленко (1961 р.н.), директор Інституту законодавства Верховної Ради. Раніше він був членом ЦВК і радником голови ВР.

Під №136 у партійному списку йде Сергій Мандзій, який у 2006 році пройшов до Хмельницької міськради за списком "Народного блоку Литвина", а у 2010 році – як мажоритарник від "Народної партії". Був головою депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та підприємництва.

У Верховній Раді 7-го скликання Мандзій,був помічником на громадських засадах у мажоритарника, члена депутатської групи "Воля народу" Сергія Лабазюка.

Має кваліфікацію аудитора з правом здійснення аудиту підприємств і господарських товариств. З 2001 року – директор ТОВ "Рембуд".

Під №137 у списку партії – Олександр Санченко (1988 р.н.), директор з урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю "Atlas Weekend". У ВР 8-го скликання він був помічником на громадських засадах у нардепа з "Самопомічі" Олексія Скрипника.

№138 – Денис Маслов (1983 р.н.): екс-суддя Дніпровського райсуду міста Дніпродзержинська (тепер Кам'янське), адвокат, керівний партнер адвокатського об'єднання "ЛОУАТЕК", директор ТОВ "Авін Трейд" .

Під №139 у списку "Слуги народу" йде безпартійний і безробітний Антон Швачко (1992 р.н.) який здобув у Сумському національному аграрному університеті диплом магістра за спеціальністю "Інженер-технолог ресторанного бізнесу. Маркетолог".

Читайте також Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети

Нова Рада стала. Як депутати ділять місця в парламенті

Нагадаємо: