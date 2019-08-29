"Слуга народа" проголосовал за назначение себя министром юстиции

Источник: данные поименного голосования на сайте Верховной Рады

Депутат от "Слуги народа" Денис Малюська отдал свой голос за утверждение состава нового правительства, в котором он будет занимать должность министра юстиции.

Детали: После голосования Малюська сложил свой мандат народного избранника.

В то же время, четыре других депутата фракции "Слуга народа" – Михаил Федоров, Анна Новосад, Владислава Криклий, Алексей Оржель – за назначение себя в составе нового правительства не голосовали.

Напомним, Федоров получил должность вице-премьера и министра цифровой трансформации, Новосад – министра образования, Криклий – министра инфраструктуры, Оржель – министра энергетики и защиты окружающей среды.

За новый состав правительства проголосовал 281 народный депутат, 26 – против.

Вместо "слуг народа", избранных министрами, депутатами должны стать следующие по списку "Слуги народа" кандидаты: Анатолий Остапенко, Татьяна Цыба, Иван Калаур, Юлия Гришина и Ольга Руденко.

Знать больше: Зе!Кабмин: Все о жизни и связях новых министров