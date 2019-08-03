Зеленський про відставку Богдана: В будь-який час, коли суспільство хоче

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Субота, 3 серпня 2019, 14:00
Зеленський і Богдан 3 серпня у Трускавці
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву про звільнення голови Офісу президента Андрія Богдана.

У готелі Rixos у Трускавці кореспондент УП поставив Зеленському питання, чи вважає він за потрібне після інциденту з заявою про звільнення насправді звільнити Богдана з посади.

На закид журналістів, що протягом доби суспільство було дезінфомоване щодо відставки глави ОП, і це був "крок до підриву довіри медіа", президент емоційно сказав: "Я нічого не підривав. Ми одна команда, ми сказали, що ми не тримаємося за крісла. Я можу ще раз повторити".

На зауваження, що довго з боку Офісу президента не було ані підтвердження, ані спростування інформації про заяву Богдана про відставку Зеленський сказав: "Спростування чого? Він же написав заяву, це ж правда. Людина готова в будь-який час, коли суспільство хоче…"

На цих словах його перебив Богдан, і Зеленський відійшов.

Нагадаємо:

  • 1 серпня джерело в Офісі президента повідомило "Українській правді", що Андрій Богдан написав заяву такого змісту: "Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання".
  • Інші джерела, в тому числі, в Офісі президента, не підтвердили це й говорили навіть про "жарт Богдана".
  • Речниця президента Юлія Мендель відмовилася коментувати "чутки".
  • Керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков дізнався про "заяву Богдана" зі ЗМІ.
  • 2 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що таку саму заяву на звільнення, яку написав керівник Офісу президента Андрій Богдан, написали "всі у його команді".
  • 27 липня петиція з вимогою звільнити Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів, хоча попередню петицію Володимир Зеленський не задовольнив.

Українська правда

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Теми: Зеленський Богдан


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