Зеленський про відставку Богдана: В будь-який час, коли суспільство хоче

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву про звільнення голови Офісу президента Андрія Богдана.

У готелі Rixos у Трускавці кореспондент УП поставив Зеленському питання, чи вважає він за потрібне після інциденту з заявою про звільнення насправді звільнити Богдана з посади.

На закид журналістів, що протягом доби суспільство було дезінфомоване щодо відставки глави ОП, і це був "крок до підриву довіри медіа", президент емоційно сказав: "Я нічого не підривав. Ми одна команда, ми сказали, що ми не тримаємося за крісла. Я можу ще раз повторити".

На зауваження, що довго з боку Офісу президента не було ані підтвердження, ані спростування інформації про заяву Богдана про відставку Зеленський сказав: "Спростування чого? Він же написав заяву, це ж правда. Людина готова в будь-який час, коли суспільство хоче…"

На цих словах його перебив Богдан, і Зеленський відійшов.

Нагадаємо: