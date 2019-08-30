Боевики убили украинского бойца, обстреливая Водяное

Источник: дневная сводка штаба ООС по состоянию на 12:00 30 августа.

С начала текущих суток украинские защитники зафиксировали 4 прицельных обстрела со стороны боевиков на Донбассе, в результате чего погиб один боец ​​Объединенных сил Украины.

Командование ОС: "Все сегодняшние вооруженные провокации враг совершил с направления оккупированной Ужовки в сторону позиций защитников Водяного.

Сначала оккупанты нарушили режим тишины после 01:00 ночи, применив стрелковое оружие. Далее около 09:00 зафиксировано ведение враждебного снайперского огня.

После 09:35 наши воины зафиксировали разрывы 4-х вражеских мин калибра 82 мм, а в 10:40 российско-оккупационные войска ввели в действие миномет уже 120-го калибра, выпустив четыре боеприпасы.

С прискорбием сообщаем, что с начала этого периода Объединенные силы понесли невосполнимые утраты: в результате прицельных вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий".

За минувшие сутки, 29 августа, боевики 17 раз обстреляли позиции защитников Украины, без потерь для украинского войска.