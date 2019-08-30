Турчинов: Всі нові міністерства зараз не зможуть працювати

Джерело: коментар Турчинова

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов звертає на проблему з функціонуванням нових міністерств.

Деталі: 29 серпня під час затвердження складу нового уряду були створені нові міністерства шляхом об‘єднання декількох міністерств, які працювали в попередніх урядах, а також шляхом зміни їхніх назв. За словами Турчинова, ліквідація цих міністерств - юридично складний, витратний і тривалий процес.

Пряма мова: "Всі новостворені міністерства або ті, що змінили назву, сьогодні не зможуть працювати…

… вони не мають нічого, крім цих назв та новообраних міністрів: ані положень, які потрібно затверджувати, ані штату, а головне - жодної копійки бюджетних призначень, які, відповідно до закону "Про бюджет України", закріплені за міністерствами, що підлягають ліквідації.

Для нормального функціонування новостворених міністерств ВРУ повинна знову повернутися до питання Кабміну, щоб повністю переформатувати чинний бюджет, перезапустити роботу новостворених структур і підрозділів".

Що відбулося раніше: 29 серпня на першій сесії 9-го скликання Верховна Рада призначила прем’єр-міністром заступника голови Офісу президента Олексія Гончарука та затвердила новий склад Кабміну. Новий уряд складатиметься з 15 міністерств замість 19, які були в Кабміні Гройсмана. До нового Кабінету міністрів входитимуть 17 міністрів – замість 25, як раніше. Ще однією новацією стане відсутність першого віце-прем'єра і скорочення кількості посад віце-прем'єрів, яких буде не 6, а лише 2.

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