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Турчинов: Все новые министерства сейчас не смогут работать

Пятница, 30 августа 2019, 17:28

Источник: комментарий Турчинова

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов обращает на проблему с функционированием новых министерств.

Детали: 29 августа во время утверждения состава нового правительства были созданы новые министерства путем объединения нескольких министерств, которые работали в предыдущих правительствах, а также путем изменения их названий. По словам Турчинова, ликвидация этих министерств - юридически сложный, затратный и длительный процесс.

Прямая речь: "Все вновь министерства или те, что изменили название, сегодня не смогут работать ...

... они не имеют ничего, кроме этих названий и вновь избранных министров: ни положений, которые нужно утверждать, ни штата, а главное - ни копейки бюджетных назначений, которые, согласно закону "О бюджете Украины", закрепленные за министерствами, подлежащих ликвидации.

Для нормального функционирования новых министерств ВРУ должна снова вернуться к вопросу Кабмина, чтобы полностью переформатировать действующий бюджет, перезапустить работу вновь структур и подразделений".

Что произошло ранее: 29 августа на первой сессии 9-го созыва Верховная Рада назначила премьер-министром замглавы Офиса президента Алексея Гончарука и утвердила новый состав Кабмина. Новое правительство будет состоять из 15 министерств вместо 19, которые были в Кабмине Гройсмана. В новый Кабинет министров входят 17 министров - вместо 25, как раньше. Еще одной новацией станет отсутствие первого вице-премьера и сокращение количества должностей вице-премьеров, которых будет не 6, а только 2.

Знать больше:

Зе! Кабмин: Все о жизни и связях новых министров

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровТурчинов
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