МЗС РФ сподівається, що нові нардепи "адекватніші" за попередників

Джерело: МЗС РФ

Міністерство закордонних справ Росії покладає надію на "відповідальність" і "адекватність" нової влади в Україні.

Пряма мова: "У Москві уважно спостерігають за процесами, що відбуваються в Україні, і розраховують, що нове покоління українських політиків виявиться відповідальнішим і адекватнішим за представників колишнього режиму, відкинутого значною частиною громадян країни".

Деталі: У відомстві зазначили, що нових керівників оцінюватимуть за їхніми практичними кроками.

Що було раніше: На першому засіданні парламенту 9-го скликання 29 серпня народні депутати склали присягу і призначили нових міністрів.

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