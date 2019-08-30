МЗС РФ сподівається, що нові нардепи "адекватніші" за попередників

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П'ятниця, 30 серпня 2019, 18:30

Джерело: МЗС РФ

Міністерство закордонних справ Росії покладає надію на "відповідальність" і "адекватність" нової влади в Україні. 

Пряма мова: "У Москві уважно спостерігають за процесами, що відбуваються в Україні, і розраховують, що нове покоління українських політиків виявиться відповідальнішим і адекватнішим за представників колишнього режиму, відкинутого значною частиною громадян країни". 

Деталі: У відомстві зазначили, що нових керівників оцінюватимуть за їхніми практичними кроками.

Що було раніше: На першому засіданні парламенту 9-го скликання 29 серпня народні депутати склали присягу і призначили нових міністрів.

Знати більше: Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

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Українська правда

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Теми: МЗС Росія Україна


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