МИД РФ надеется, что новые нардепы "адекватнее" своих предшественников

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Пятница, 30 августа 2019, 18:30

Источник: МИД РФ

Министерство иностранных дел России возлагает надежду на "ответственность" и "адекватность" новых властей в Украине.

Прямая речь: "В Москве внимательно наблюдают за происходящими на Украине процессами и рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, отвергнутого значительной частью граждан страны".

Детали: В ведомстве также отметили, что новое руководство Украины будут оценивать по практическим шагам.

Что было ранее: На первом заседании парламента 9-го созыва 29 августа народные депутаты приняли присягу и назначили новых министров.

Украинская правда

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Темы: МИД Росcия Украина


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