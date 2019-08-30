МИД РФ надеется, что новые нардепы "адекватнее" своих предшественников

Источник: МИД РФ

Министерство иностранных дел России возлагает надежду на "ответственность" и "адекватность" новых властей в Украине.

Прямая речь: "В Москве внимательно наблюдают за происходящими на Украине процессами и рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, отвергнутого значительной частью граждан страны".

Детали: В ведомстве также отметили, что новое руководство Украины будут оценивать по практическим шагам.

Что было ранее: На первом заседании парламента 9-го созыва 29 августа народные депутаты приняли присягу и назначили новых министров.

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