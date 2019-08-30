Рада оприлюднила текст проекту Зеленського про імпічмент

Джерело: проект закону про імпічмент

Верховна Рада опублікувала текст законопроекту президента Володимира Зеленського про імпічмент.

Деталі: Законопроект описує процедуру відсторонення президента з посади.

Нардепи можуть усунути президента "виключно в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину".

Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів. Документ має містити правове обґрунтування створення спеціальної тимчасової слідчої комісії.

Більшість депутатських голосів також необхідна для включення питання як невідкладного до порядку денного сесії Верховної Ради.

Слідча комісія розслідує факт і обставини державної зради або іншого злочину, вчинених президентом. До складу комісії входять нардепи з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп, спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

Президент, у свою чергу, може користуватися в процедурі імпічменту послугами від одного до п'яти захисників його прав, свобод та інтересів.

Пленарне засідання, на якому розглядаються висновки і пропозиції комісії, має бути відкритим, крім випадків, коли інформація становить державну таємницю.

Після прийняття рішення про звинувачення президента депутати звертаються до Конституційного і Верховного судів. Суд має підтвердити конституційність розгляду справи про імпічмент і наявність у діях президента ознак злочину.

Рішення про імпічмент вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 конституційного складу Верховної Ради.

Якщо рішення не набрало необхідної кількості голосів, спікер від імені всієї Ради в письмовій формі вибачається перед президентом.

У випадку відставки президента за власним бажанням процедура імпічменту припиняється на будь-якій стадії, а провадження у судах закриваються.

Що було раніше: Зеленський вніс до парламенту законопроект про особливу процедуру усунення президента України з посади.

Передісторія: