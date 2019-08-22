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У Зеленського ігнорують питання, чому він гальмує закон про слідчі комісії та імпічмент

Четвер, 22 серпня 2019, 13:50

Джерело: відповідь Офісу президента на запит "Української правди"

Офіс президента Володимира Зеленського не відповів на запитання, чому глава держави протягом більше ніж двох місяців не підписує закон, який має регулювати імпічмент президента.

Деталі: У відповіді Офіс Зеленського проігнорував прохання пояснити, чому президент не ухвалює жодного рішення щодо Закону "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради", 15-денний термін розгляду якого сплив 27 червня.

Відповіді на це запитання відомство не надало, але зазначило, що згідно із законом, президент має право вето щодо законів, ухвалених Верховною Радою з наступним повернення їх на повторний розгляд парламенту.

Водночас, Офіс надав перелік 13 законопроектів, які Зеленський підписав і вніс на розгляд Ради, починаючи з 20 травня.

Що було раніше: УП надіслала запит в Офіс Зеленського ще 5 липня.

Однак протягом місяця відповідь від ОПУ не надійшла. У відомстві спочатку не могли знайти тих, хто відповідає за електронну пошту прес-служби, а пізніше попросили заново відправити запит.

Передісторія

  • 6 червня народні депутати ухвалили законопроект "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", в якому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту президента.
  • 12 червня закон направили Зеленському, і станом на 22 серпня він досі не повернутий із підписом президента.
  • 3 липня спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав Зеленського дати відповідь щодо закону про тимчасові слідчі комісії, оскільки для цього спливли всі терміни.
  • Водночас, 29 травня Зеленський подав до Верховної Ради свій проект закону про імпічмент.

Олександр Шумілін, Соня Лукашова, УП
Теми: Зеленськийімпічментпрезидент
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