Зеленський вніс до Ради свій законопроект про імпічмент
Четвер, 29 серпня 2019, 14:28
Джерело: сайт Верховної Ради.
Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про особливу процедуру усунення президента України з поста.
Деталі: Законопроект визначено як невідкладний. Текст документу наразі відсутній.
Що відбулося раніше: Президент Володимир Зеленський протягом більше ніж двох місяців не підписує закон, який має регулювати імпічмент президента, ухвалений Верховною Радою 8 скликання.
Передісторія:
- 6 червня народні депутати ухвалили законопроект "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", в якому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту президента.
- 12 червня закон направили Зеленському, і станом на 29 серпня він досі не повернутий із підписом президента або накладеним вето.
- 3 липня спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав Зеленського дати відповідь щодо закону про тимчасові слідчі комісії, оскільки для цього спливли всі терміни.
- Водночас, 29 травня Зеленський подав до Верховної Ради 8 скликання свій проект законупро імпічмент.
Валентина Романенко, УП