Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський вніс до Ради свій законопроект про імпічмент

Четвер, 29 серпня 2019, 14:28
Зеленський вніс до Ради свій законопроект про імпічмент

Джерело: сайт Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про особливу процедуру усунення президента України з поста.

Деталі: Законопроект визначено як невідкладний. Текст документу наразі відсутній.

Що відбулося раніше: Президент Володимир Зеленський протягом більше ніж двох місяців не підписує закон, який має регулювати імпічмент президента, ухвалений Верховною Радою 8 скликання.

Передісторія

  • 6 червня народні депутати ухвалили законопроект "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", в якому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту президента.
  • 12 червня закон направили Зеленському, і станом на 29 серпня він досі не повернутий із підписом президента або накладеним вето.
  • 3 липня спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав Зеленського дати відповідь щодо закону про тимчасові слідчі комісії, оскільки для цього спливли всі терміни.
  • Водночас, 29 травня Зеленський подав до Верховної Ради 8 скликання свій проект законупро імпічмент.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: імпічментзаконодавствоЗеленськийВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
імпічмент
У Сеймі Литви хочуть оголосити імпічмент депутату за антисемітські заяви
Республіканці не відкидають оголошення імпічменту Байдену в разі перемоги на проміжних виборах
У Чилі почали процедуру імпічменту президенту після публікації Pandora Papers
Останні новини
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
Усі новини...
Реклама: