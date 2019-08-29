Зеленський вніс до Ради свій законопроект про імпічмент

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Четвер, 29 серпня 2019, 14:28

Джерело: сайт Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про особливу процедуру усунення президента України з поста.

Деталі: Законопроект визначено як невідкладний. Текст документу наразі відсутній.

Що відбулося раніше: Президент Володимир Зеленський протягом більше ніж двох місяців не підписує закон, який має регулювати імпічмент президента, ухвалений Верховною Радою 8 скликання.

Передісторія

  • 6 червня народні депутати ухвалили законопроект "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", в якому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту президента.
  • 12 червня закон направили Зеленському, і станом на 29 серпня він досі не повернутий із підписом президента або накладеним вето.
  • 3 липня спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав Зеленського дати відповідь щодо закону про тимчасові слідчі комісії, оскільки для цього спливли всі терміни.
  • Водночас, 29 травня Зеленський подав до Верховної Ради 8 скликання свій проект законупро імпічмент.

Валентина Романенко, УП

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Теми: імпічмент законодавство Зеленський Верховна Рада


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