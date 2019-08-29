Зеленський вніс до Ради свій законопроект про імпічмент

Джерело: сайт Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про особливу процедуру усунення президента України з поста.

Деталі: Законопроект визначено як невідкладний. Текст документу наразі відсутній.

Що відбулося раніше: Президент Володимир Зеленський протягом більше ніж двох місяців не підписує закон, який має регулювати імпічмент президента, ухвалений Верховною Радою 8 скликання.

Передісторія: