Обвал будинку в Дрогобичі: суд арештував працівників ЖЕКу

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П'ятниця, 30 серпня 2019, 23:18

Джерело: "Радіо Свобода"

Дрогобицький міський районний суд арештував двох працівників ЖЕКу, що обслуговував будинок, у якому внаслідок обвалу загинуло 8 осіб.

Деталі: Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці з 6 до 21 години.

Поліція оголосила головному інженеру і начальнику дільниці з обслуговування і ремонту житлового фонду підозри у службовому недбальстві.

Слідчий та прокурор просили про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Передісторія:

  • В ніч на 28 серпня у Дрогобичі Львівської області в 4-поверховому житловому будинку обвалився цілий під’їзд.
  • Спершу Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що "стався вибух побутового газу", але потім прибрала цю інформацію.
  • Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства).
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.
  • 29 серпня завершилися рятувальні роботи. Під завалами виявили тіла 8 осіб. Сім осіб травмовані.

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Теми: Львівщина


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