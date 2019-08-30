Обвал будинку в Дрогобичі: суд арештував працівників ЖЕКу

Джерело: "Радіо Свобода"

Дрогобицький міський районний суд арештував двох працівників ЖЕКу, що обслуговував будинок, у якому внаслідок обвалу загинуло 8 осіб.

Деталі: Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці з 6 до 21 години.

Поліція оголосила головному інженеру і начальнику дільниці з обслуговування і ремонту житлового фонду підозри у службовому недбальстві.

Слідчий та прокурор просили про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Передісторія: