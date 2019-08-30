Обвал дома в Дрогобыче: суд арестовал работников ЖЭКа
Пятница, 30 августа 2019, 23:18
Источник: "Радио Свобода"
Дрогобычский городской районный суд арестовал двух сотрудников ЖЭКа, обслуживающего дом, в котором в результате обвала погибли 8 человек.
Детали: Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с 6 до 21 часов.
Полиция объявила главному инженеру и начальнику участка по обслуживанию и ремонту жилищного фонда подозрения в служебной халатности.
Следователь и прокурор просили о мере пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Предыстория:
- В ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области в 4-этажном жилом доме обвалился целый подъезд.
- Сначала Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что "произошел взрыв бытового газа", но потом удалила эту информацию.
- Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства).
- Президент Владимир Зеленский заявил, что поручит новому правительству провести аудит жилых домов по всей стране.
- 29 августа завершились спасательные работы. Под завалами обнаружили тела 8 человек. Семь человек травмированы.