Обвал дома в Дрогобыче: суд арестовал работников ЖЭКа

Источник: "Радио Свобода"

Дрогобычский городской районный суд арестовал двух сотрудников ЖЭКа, обслуживающего дом, в котором в результате обвала погибли 8 человек.

Детали: Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с 6 до 21 часов.

Полиция объявила главному инженеру и начальнику участка по обслуживанию и ремонту жилищного фонда подозрения в служебной халатности.

Следователь и прокурор просили о мере пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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