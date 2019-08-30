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Обвал дома в Дрогобыче: суд арестовал работников ЖЭКа

Пятница, 30 августа 2019, 23:18

Источник: "Радио Свобода" 

Дрогобычский городской районный суд арестовал двух сотрудников ЖЭКа, обслуживающего дом, в котором в результате обвала погибли 8 человек.

Детали: Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с 6 до 21 часов. 

Полиция объявила главному инженеру и начальнику участка по обслуживанию и ремонту жилищного фонда подозрения в служебной халатности. 

Следователь и прокурор просили о мере пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. 

Предыстория:

  • В ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области в 4-этажном жилом доме обвалился целый подъезд
  • Сначала Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что "произошел взрыв бытового газа", но потом удалила эту информацию. 
  • Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). 
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что поручит новому правительству провести аудит жилых домов по всей стране.
  • 29 августа завершились спасательные работы. Под завалами обнаружили тела 8 человек. Семь человек травмированы.

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Темы: Львовщина
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