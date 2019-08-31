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Радуцкий заявил, что не планирует возглавлять Минздрав

Суббота, 31 августа 2019, 11:20
Радуцкий заявил, что не планирует возглавлять Минздрав

Источник: страница Радуцкого в Facebook

Нардеп от "Слуги народа", глава медицинского комитета в ВР Михаил Радуцкий не планирует занимать должность министра здравоохранения.

Прямая речь: Я не планирую быть министром через 3 месяца. Да, многие коллеги во фракции видят именно меня на этой должности. И именно это желание вчера Арахамия озвучил в эфире телеканала.

Мне приятно, но свою работу вижу сейчас в парламенте. Основа преобразований тут. ...Я остаюсь и планирую оставаться работать в парламенте.

Детали: Радуцкий назвал министра здравоохранения Зоряну Скалецкую профессионалом, энергичным и умнейшим специалистом и заявил, что "лучше кандидатуры, чем она, сложно найти".

По словам главы комитета, он будет тесно сотрудничать с Минздравом. В пятницу комитет встретился с министром, также был намечен план первых 100 дней работы.

Что было ранее: В пятницу председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала ZIK заявил, что через несколько месяцев главой Минздрава может стать Радуцкий, а действующая министр Зоряна Скалецкая - его заместителем.

Предыстория:

  • 29 августа Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука. Министром здравоохранения назначена Зоряна Скалецкая (Черненко).
  • Ранее в тот же день на камеру зафиксировали переписку Радуцкого, в которой тот писал с использованием мата, что его человек на должность руководителя МОЗ – Зоряна Черненко, а не Ульяна Супрун.
  • 27 августа Радуцкого, которому ранее предрекали министерский портфель в Минздраве, избрали председателем парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Украинская правда

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Темы: Минздрав
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