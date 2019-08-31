У Зеленського передумали переїжджати з Банкової: немає сенсу
Субота, 31 серпня 2019, 21:56
Джерело: коментар Богдана у програмі "100 днів президента України" на каналі "1+1".
Глава Офісу президента Андрій Богдан заявляє, що наразі Офіс не планує переїжджати з приміщення на вулиці Банковій.
Пряма мова: Ми не можемо знайти сьогодні варіант переїзду. Була логічна конструкція переїзду в Український дім із розміщенням тут музею. Але час проведення ремонтних робіт, всі системи зв'язку, секретності – це все настільки складно, що немає сенсу це робити як тимчасове.
Деталі: У свою чергу помічник президента Сергій Шефір висловив думку, що питання переїзду зараз несвоєчасне.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський планував переїхати з Банкової – можливо, в "Український дім" на Європейській площі.
- А на Банковій пропонували влаштувати музей – і Національний художній музей України був не проти.
- 20 червня команда президента Володимира Зеленського презентувала концепцію нового офісу: там запланували фонтан з ефектами і місце для протестів.
- 4 липня повідомлялося, що перетворення Українського дому на офіс президента можуть почати вже в серпні, на це потрібно близько 300 мільйонів гривень і приблизно 1 рік часу.
Українська правда