Джерело: коментар Богдана у програмі "100 днів президента України" на каналі "1+1".

Глава Офісу президента Андрій Богдан заявляє, що наразі Офіс не планує переїжджати з приміщення на вулиці Банковій.

Пряма мова: Ми не можемо знайти сьогодні варіант переїзду. Була логічна конструкція переїзду в Український дім із розміщенням тут музею. Але час проведення ремонтних робіт, всі системи зв'язку, секретності – це все настільки складно, що немає сенсу це робити як тимчасове.

Деталі: У свою чергу помічник президента Сергій Шефір висловив думку, що питання переїзду зараз несвоєчасне.

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