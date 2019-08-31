Офис Зеленского передумал переезжать
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Суббота, 31 августа 2019, 21:56
Источник: комментарий Богдана в программе "100 дней президента Украины" на канале "1+1".
Глава Офиса президента Андрей Богдан заявляет, что сейчас Офис не планирует переезжать из помещения на улице Банковой.
Прямая речь: Мы не можем найти сегодня вариант переезда. Была логическая конструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но время проведения ремонтных работ, все системы связи, секретности - это все настолько сложно, что нет смысла это делать как временное.
Детали: В свою очередь помощник президента Сергей Шефир выразил мнение, что вопрос переезда сейчас несвоевременный.
Украинская правда
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