У Зеленского передумали переезжать с Банковой: нет смысла
Суббота, 31 августа 2019, 21:56
Источник: комментарий Богдана в программе "100 дней президента Украины" на канале "1+1".
Глава Офиса президента Андрей Богдан заявляет, что сейчас Офис не планирует переезжать из помещения на улице Банковой.
Прямая речь: Мы не можем найти сегодня вариант переезда. Была логическая конструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но время проведения ремонтных работ, все системы связи, секретности - это все настолько сложно, что нет смысла это делать как временное.
Детали: В свою очередь помощник президента Сергей Шефир выразил мнение, что вопрос переезда сейчас несвоевременный.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский был намерен переехать с Банковой – возможно, в "Украинский дом" на Европейской площади.
- А на Банковой предлагали устроить музей – и Национальный художественный музей Украины был не против.
- 20 июня команда президента Владимира Зеленского представила концепцию нового офиса: там запланировали фонтан с эффектами и место для протестов.
- 4 июля сообщалось, что превращение Украинского дома в офис президента могут начать уже в августе, на это нужно около 300 миллионов гривен и приблизительно 1 год времени.
Украинская правда