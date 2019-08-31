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Президент хоче захистити права меншин: мова, віра

Субота, 31 серпня 2019, 22:35

Джерело: інтерв'ю Зеленського каналу "1+1", програма "100 днів президента України"

Президент Володимир Зеленський вважає, що Верховна Рада має прийняти закон про права меншин.

Про це він заявив, відповідаючи на питання, чи буде переглянутий закон про українську мову.

Пряма мова: Я впевнений, що повинен бути законопроект про захист прав меншин. І там повинно все бути виписано: їх мова, їх віра і… І достатньо – армія у нас одна, українська. Мені здається, що повинен бути такий законопроект, який захищає їхні права.

Якщо людина вивчає українську мову, вона для неї не рідна, але вона намагається її знати, але для неї рідна мова татарська, російська угорська, яка різниця... та діти вже у цієї людини всі говорять українською, чи онуки. А якщо людина працювала 40-50 років на цю країну, якщо вона працювала на Україну, коли та була ще в складі СРСР, вона що, не така людина, щось змінилось? Тому треба захищати права меншин, я впевнений. Знайти оцю модель, про яку я сказав.

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".

Читайте також: "Закон про мову. Спростовуємо страшилки й перебріхування"

Передісторія:

  • 25 квітня народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з яким українська є обов'язковою для державного сектора та публічної сфери.
  • 16 липня цей закон набув чинності. 

Українська правда
Теми: Зеленськиймова
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