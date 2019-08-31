Президент хочет защитить права меньшинств: язык, вера

Источник: интервью Зеленского каналу "1+1", программа "100 дней президента Украины"

Президент Владимир Зеленский считает, что Верховная Рада должна принять закон о правах меньшинств.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос, будет ли пересмотрен закон об украинском языке.

Прямая речь: Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там должно все быть выписано: их язык, их вера и... И достаточно - армия у нас одна, украинская. Мне кажется, что должен быть такой законопроект, который защищает их права.

Если человек изучает украинский язык, он для него не родной, но он пытается его знать, но для него родной язык татарский, русский, венгерский, какая разница ... и дети уже у этого человека все говорят на украинском, или внуки. А если человек работал 40-50 лет на эту страну, если он работал на Украину, когда та была еще в составе СССР, он что, не такой человек, что-то изменилось? Поэтому надо защищать права меньшинств, я уверен. Найти эту модель, о которой я сказал.

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

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