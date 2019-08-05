Через відпустку Гройсмана уряд другий тиждень не збирається на засідання

Прес-секретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук заявив, що Кабінет міністрів не буде проводити засідання на поточному тижні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На цьому тижні засідання уряду під головуванням прем'єра не буде", - сказав Рябчук.

За його словами, Гройсман, як і на минулому тижні, знаходиться в офіційній відпустці.

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