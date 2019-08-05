Через відпустку Гройсмана уряд другий тиждень не збирається на засідання
Понеділок, 5 серпня 2019, 09:38
Прес-секретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук заявив, що Кабінет міністрів не буде проводити засідання на поточному тижні.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"На цьому тижні засідання уряду під головуванням прем'єра не буде", - сказав Рябчук.
За його словами, Гройсман, як і на минулому тижні, знаходиться в офіційній відпустці.
Нагадаємо:
- На минулому тижні засідання Кабмін теж не було через відпустку очільника уряду Володимира Гройсмана.
- 24 липня президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з проханням звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.
- 26 липня прем'єр Володимир Гройсман заявив, що уряд розгляне питання про погодження звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації на найближчому засіданні.
- 30 липня Керівник Офісу президента Андрій Богдан нагадав Кабінету міністрів про бажання президента Володимира Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.
- Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що буде звертатися до суду, якщо йому спробують усунути з посади.