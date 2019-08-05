Через відпустку Гройсмана уряд другий тиждень не збирається на засідання

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Понеділок, 5 серпня 2019, 09:38

Прес-секретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук заявив, що Кабінет міністрів не буде проводити засідання на поточному тижні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На цьому тижні засідання уряду під головуванням прем'єра не буде", - сказав Рябчук.

За його словами, Гройсман, як і на минулому тижні, знаходиться в офіційній відпустці.

Нагадаємо:

  • На минулому тижні засідання Кабмін теж не було через відпустку очільника уряду Володимира Гройсмана.
  • 24 липня президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з проханням звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.
  • 26 липня прем'єр Володимир Гройсман заявив, що уряд розгляне питання про погодження звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації на найближчому засіданні.
  • 30 липня Керівник Офісу президента Андрій Богдан нагадав Кабінету міністрів про бажання президента Володимира Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.
  • Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що буде звертатися до суду, якщо йому спробують усунути з посади.

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Теми: Гройсман прем'єр Кабінет міністрів


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